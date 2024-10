Il cancro e la malattia, ecco come è morta Raffaella Carrà

Sono passati circa tre anni dalla morte dell’iconica Raffaella Carrà. La conduttrice e showgirl è morta all’età di settantotto anni, a causa di un tumore ai polmoni. Una malattia che aveva deciso di tenere segreta, evitando ai fan il dispiacere e il dolore che purtroppo si è poi schiantato su tutto il pubblico dopo la sua scomparsa. Raffaella Carrà ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e dello spettacolo, tra mode, tabù infranti ed una carriera grandiosa.

“La vita è una partita a carte e a me piace avere il mazzo in mano”, raccontò in una bella intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2019. Fu una delle ultimissime interviste rilasciata dalla regina della televisione italiana, che tracciò un bilancio sulla sua vita: “Io me la sono giocata. A volte ho pagato un prezzo e altre mi è andata bene, ma non posso dire di non essermi divertita”.

Il ricordo struggente di Tiziano Ferro dopo la sua morte

La malattia le fu diagnosticata nel maggio 2020 e Raffaella durò solo un anno. Dopo la sua morte sono stati tantissimi gli artisti a tributarla e tra i big della musica italiana ci piace ricordare Tiziano Ferro, che in un suo concerto – poco prima di cantare E Raffaella è mia – disse: “Ho trascorso una settimana in ginocchio, non ce la facevo a scrivere né a parlare…”.

“Mi hai insegnato una grandissima lezione, l’addio nn è importante quanto la storia che ha scritto e che è rimasta a chi ti ama. Sei andata via senza disturbare, senza svelare la tua aura di regina”, le bellissime parole di Tiziano Ferro. La morte della Carrà ha decisamente messo la parola fine ad un’epoca magica che non tornerà mai più.

