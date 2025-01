Tutto su Raimondo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 27 gennaio 2025, in studio, è arrivato Mauro, un 37enne dalla Basilicata, di bell’aspetto e che è arrivato in trasmissione per conoscere Claudia D’Agostino che, chiusa la conoscenza con Diego Tavani, sta uscendo con Giorgio, un altro cavaliere del parterre. Nonostante la prestanza fisica di Mauro, Claudia decide di non trattenerlo scatenando la reazione di Tina Cipollari che si chiede cosa stia cercando effettivamente la dama. “Mi guardo intorno e lui mi sembra Alain Delon”, dice la bionda opinionista riferendosi a Mauro.

Le parole di Tina scatenando la reazione degli altri cavalieri, in particolare di Raimondo, un signore che, stando alle parole di Maria De Filippi, è ricchissimo. “E’ vedovo, ha figli grandi che vivono all’estero, ha case a Saint Moritz, Costa Azzurra e una a Los Angeles che è stata distrutta dall’incendio”, spiega Maria De Filippi.

La reazione di Tina Cipollari alle parole di Raimondo

Tina Cipollari, dopo aver ascoltato le parole di Raimondo, afferma di non crederci. Maria De Filippi invita Raimondo ad avvicinarsi a Tina a cui chiede di ballare. “Ora no”, risponde la bionda opinionista. “Non sai che ti perdi”, dice ancora Raimondo che poi si accomoda al centro dello studio per un confronto con Antonietta con cui, però, la frequentazione non sta andando molto bene.

La dama, infatti, accusa il cavaliere di aver trascorso la serata al telefono mentre erano a cena. “Tu il pensiero per me non ce l’hai, tu pensi sempre a tua moglie…” ribatte la donna. “Ma è ovvio…“, risponde il cavaliere che non nasconde di essere stato ferito da tali parole. “Ti ho rispettata! Avevo paura di rompere il nostro rapporto!”, dice ancora Raimondo. Antonietta, da parte sua, spiega di vedere in Raimondo un amico, ma non una persona da conoscere.

