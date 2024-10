Rancho Bravo: film con James Stewart, icona del cinema americano

Il 15 Ottobre, su Rete 4, alle ore 16.30, il pomeriggio si tinge dei colori western con il film del 1965 intitolato “Rancho Bravo” diretto dal regista Andrew V. McLaglen: la pellicola statunitense vede come protagonisti gli attori James Stewart, icona del cinema americano dell’epoca, assieme a Maureen O’Hara, Brian Keith e Julieth Mills.

Rancho Bravo è interamente girato nel deserto a Mecca, nello Stato della California ed è un western edulcorato dedicato a chi vuole trascorrere in pace e in relax il pomeriggio del giorno libero, davanti alla TV con la copertina e una tazza di cioccolata calda.

La trama del film Rancho Bravo

Il film Rancho Bravo tratta la vicenda del veterano cowboy Sam Burnett che, durante un rodeo, fa la conoscenza di un’affascinante donna irlandese, la vedova Martha Price, accompagnata dalla figlia Ilary. Martha ha un obiettivo, realizzare il desiderio del suo defunto marito, e portare la razza di tori Hereford, una varietà molto prestigiosa, nel Paese. Quindi, decide di mettere all’asta il miglior esemplare di toro che possiede, che viene a sua volta comprato da un ricco commerciante, Carl Ellsworth, a un ottimo prezzo. L’uomo è incaricato di acquistare bestiame pregiato per conto di un ricchissimo allevatore del Texas, tale Alexander Bowen.

Carl incarica il cowboy Sam Burnett di condurre il toro fino alla fattoria di Bowen, ma nel frattempo la vicenda si fa complicata: Martha si accorge che Sam accetta soldi da un altro allevatore di bestiame che vuole sottrargli il toro! Durante il viaggio, le due donne proveranno con tutte le proprie forze a impedire l’inganno e a rubare la bestia. Come tutti i film di genere western dell’epoca, conditi da sfumature differenti, anche questo si tinge di rosa, poiché, una volta arrivati alla fattoria, si scopre che il ricco possidente Bowen è infatuato di Martha: come andrà a finire questa storia? La donna cederà alla seduzione dell’allevatore benestante? Riuscirà a realizzare il sogno del defunto marito e allevare quella vacca così rara?

Riconoscimenti e curiosità

Il film Rancho Bravo, il cui titolo originale è The Rare Breed (la razza rara), parte da un presupposto: si tratta infatti di un film di genere western atipico, che sfrutta un espediente bizzarro (la compravendita di un capo di bestiame) come input su cui tessere un intreccio. Secondo la critica, questo è un western molto originale e sicuramente un poco strano, ma che traduce quella che all’epoca (e nel deserto) fosse una vera e propria esigenza: allevare bestiame di qualità come preziosa risorsa per la vita. Avere una fattoria, infatti, era una fortuna!

Così contestualizzata, dunque, la trama acquista una propria verità. Ulteriori note della critica d’autore: si tratta di un western fuori dagli schemi, ma che risulta molto lento, crepuscolare, quasi patetico.