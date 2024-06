Rancho Notorious, Rete 4/ Western di Fritz Lang con Marlene Dietrich, oggi, martedì 12 giugno 2024

Mercoledì 12 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.55, il film western del 1952 dal titolo Rancho Notorious. La pellicola è diretta dal regista e sceneggiatore austriaco Fritz Lang, considerato uno dei più grandi maestri della storia del cinema, con progetti come M – Il mostro di Düsseldorf (1931) e Furia (1936). Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Ken Darby, vincitore per ben 3 volte del Premio Oscar per la migliore colonna sonora per Il re ed io (1957), Porgy and Bess (1960) e Camelot (1968).

Sentieri Selvaggi, Rete 4/ Un capolavoro del western: trama e cast, oggi 11 giugno 2024

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Arthur Kennedy, celebre per le sue interpretazioni ne Il temerario (1952) al fianco di Robert Mitchum e in Qualcuno verrà (1958) con Frank Sinatra. La protagonista femminile ha invece il volto della splendida Marlene Dietrich, diventata nel corso della sua carriera un vero e proprio modello di femme fatale, interprete di numerosi lungometraggi di successo, quali Marocco (1930), Shanghai Express (1932) e Vincitori e vinti (1961).

Nel cast anche l’attore e regista Mel Ferrer, famoso per la sua partecipazione al film cult Guerra e pace (1956) al fianco dell’allora moglie Audrey Hepburn.

Torno indietro e cambio vita, Rai 2/ Trama e cast del film con Raoul Bova, oggi 11 giugno 2024

La trama del film Rancho Notorious: la vendetta è una lama a doppio taglio

Rancho Notorious narra le vicende di Vern Haskell (Arthur Kennedy), un temerario cowboy accecato dalla sete di vendetta.

Il protagonista, infatti, è all’estenuante ricerca dell’uomo che tempo prima aveva ucciso la sua fidanzata dopo averla violentata. Sono proprio le ultime parole in punto di morte di un suo conoscente a indirizzare Haskell verso il responsabile di questo crimine. Il cowboy scopre che il bandito si sta nascondendo in un rifugio, denominato Chuck-A-Luck, realizzato proprio per ospitare persone di questo tipo. Questo posto, infatti, è un vero covo di criminali, dove quest’ultimi possono nascondare i rispettivi malloppi ottenuti durante le rapine, e gestito da un’affascinante donna, chiamata da tutti Altar Keane (Marlene Dietrich).

Man of Tai Chi, Italia 1/ Trama del film diretto e interpretato da Keanu Reeves, oggi, lunedì 10 giugno 2024

All’arrivo di Haskell la donna si innamora perdutamente di lui, ma nonostante il protagonista sia colpito dalle sue attenzioni, non abbandona i suoi progetti e punta a trovare lo stupratore e assassino della donna che amava. Sarà proprio la sua sete di vendetta a rendere il protagonista ancora più crudele dei criminali che incrocia e, purtroppo, ciò avrà conseguenze fatali per Altar, che perderà drammaticamente la vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA