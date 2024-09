Destini opposti non solo nella vita, ma anche in tv: Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono reduci dell’esperienza a Temptation Island 2024 e, come risaputo, la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Esito poco felice anche per la liaison della ragazza con l’ex tentatore – ed ex volto di Uomini e Donne – Carlo Marini, lo conferma il fatto che proprio quest’oggi la giovane ha ufficialmente intrapreso il suo percorso come nuova tronista nel dating show di Canale 5.

Non erano pochi i fan che avrebbero voluto proprio Raul Dumitras – ex fidanzato di Martina De Ioannon – sul trono di Uomini e Donne; eppure, il ragazzo è per ora fuori dai radar televisivi, ma forse non per molto. La mente degli appassionati viaggia veloce e sui social – come racconta Biccy – qualcuno ha azzardato la fatidica domanda: parteciperesti al Grande Fratello 2024?

Raul Dumitras, assist per Alfonso Signorini: “Io al Grande Fratello 2024? Sarebbe una bella esperienza…”

Quante possibilità abbiamo di vedere Raul Dumitras al Grande Fratello 2024 e, in parallelo, osservare il percorso tra i sentimenti di Martina De Ioannon come nuova tronista di Uomini e Donne? A quanto pare molto alte. E’ stato proprio l’ex volto di Temptation Island ad alimentare tale possibilità rispondendo in maniera anche piuttosto diretta al quesito proposto in alto. “Partecipare al Grande Fratello 2024? Perchè no?! Devo dire che per me sarebbe proprio una bella esperienza”. A questo punto la palla passa ad Alfonso Signorini; il conduttore del reality si lascerà sfuggire l’ex fidanzato di Martina De Ioannon e coglierà l’occasione per creare uno scenario così intrigante? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.