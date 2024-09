Raul Dumitras: chi è l’ex fidanzato di Martina De Ioannon

Raul Dumitras è l’ex fidanzato di Martina De Ioannon e, insieme, hanno partecipato a Temptation Island dove la loro storia è finita per sempre. I due, infatti, si sono lasciati al termine del falò di confronto prendendo due strade differenti. Nessun margine per un ritorno di fiamma al punto che sia Raul che Martina, nel corso dell’estate, sono stati pizzicati con altre persone. Nonostante la storia sia finita, tuttavia, tra i due l’affetto continua ed ora che Martina ha deciso di mettersi in gioco sul trono di Uomini e donne, Raul le augura il meglio. Rispondendo, infatti, alle domande dei followers su Instagram, l’ex protagonista di Temptation ha usato dolci parole per l’ex fidanzata.

“Le auguro di fare una bella esperienza. Bella ed intelligente, quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto”, ha detto il 23enne romano che, ad oggi, invece, è single.

All’interno del villaggio di Temptation Island, Martina De Ioannon si è avvicinata tantissimo a Carlo Marini con cui sembrava potesse nascere una storia d’amore. Dopo una breve frequentazione, però, tra i due è tutto finito ma la presenza di Martina sul trono di Uomini e Donne non è affatto piaciuta a Carlo che ha duramente criticato la scelta.

“Ci abbiamo provato ma usciti da lì vivi in una bolla, non sai fino a che punto quella roba possa funzionare o meno. Te la vivi e io me la sono vissuta con tutto me stesso”, ha esordito il 28enne in una diretta con Simone Dell’Agnello, anche lui ex tentatore. “Poi sono state fatte delle scelte e qualcuno ha scelto altro, va bene così. Una cosa voglio dire, però. Non parlerò mai male di nessuno perché va bene così, ci sta“, ha concluso.