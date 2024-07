Raul e Martina, Temptation Island 2024/ Lei: “Il sentimento passa, io mi stufo”, lui furioso “Vergogna!”

Raul e Martina tra le coppie più a rischio di questa edizione di Temptation Island 2024?

Alzi la mano chi non ha espresso dubbi su Raul e Martina, quando – dopo i discorsi cervellotici e le raccomandazioni in barca – li abbiamo visti approdare a Temptation Island 2024. Si sono “abbottonati” a vicenda, anche se Raul ad un certo punto ha letteralmente implorato la sua fidanzata di prestare attenzione, mentre lei parlava già di possibili amicizie coi tentatori. Non proprio il modo giusto di partire, secondo noi, al di là del fatto che questa è a tutti gli effetti una coppia interessante per lo show e sicuramente da seguire con attenzione.

Temptation Island 2024, 2a puntata/ Diretta e coppie: Lino rifiuta il secondo falò con Alessia? Lei sbotta…

Cosa accadrà, dunque, in questa seconda puntata di Temptation Island 2024 per Martina e Raul? Partiamo dal fatto che gli occhi di Martina sono già caduti su un tentatore poco gradito a Raul, che rincasa nel suo villaggio con preoccupazione e ansia. I due infatti si erano già battibeccati e la sensazione è che da qui alle prossime settimane non mancheranno i motivi di scontro.

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024?/ Nomi e cachet: tutto sui single

Temptation Island 2024, Raul sempre più preoccupato e agitato per il feeling tra Martina e il single Carlo

Si chiama Carlo il tentatore che avrebbe messo gli occhi su Martina (o viceversa?) e, come dicevamo, sembra il candidato ideale per creare scompiglio all’interno della coppia. C’è da capire poi come reagirà la fidanzata al comportamento non proprio idilliaco di Raul nel villaggio dei fidanzati, dove ha perso le staffe dopo aver visto in video la complicità tra la sua fidanzata e il single Carlo.

Un atteggiamento apparso ai più esagerato e anche un po’ caricato. Certo è che se questo è l’andazzo di Martina e Raul, significa che da qui in avanti ci regaleranno moltissimi altri spunti di conversazione. D’altronde, il video spoiler reso disponibile sul profilo Instagram di Temptation Island anticipa che la furia di Raul è destinata ad esplodere anche nella seconda puntata dopo aver ascoltato delle dichiarazioni di Martina sul futuro. “Ha detto più volte a lui ‘Io ci starei… Il sentimento passa, io mi stufo…’ Ma non ti vergogni?”

Christian e Ludovica in crisi a Temptation Island 2024/ Lui distrutto: "Già sei video in quattro giorni!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)













© RIPRODUZIONE RISERVATA