Anche se si sono separati due anni dopo la nascita della loro figlia, Licia Ronzulli e l’ex marito Renato Cerioli sono rimasti in ottimi rapporti. Lo ha confermato la stessa senatrice di Forza Italia in una recente intervista a Storie di donne al bivio, spiegando che anche se le separazioni non sono mai facili, sono riusciti a non farsi del male, del resto da ciò può trarne giovamento in primis la figlia Vittoria. Da Monica Setta spiegò le ragioni della loro separazione, svelando che la crisi coniugale scoppiò circa un anno e mezzo dopo la nascita della bambina, ma i problemi erano già presenti.

“Siamo andati in crisi quando lei aveva pochi mesi, poi diciamo dopo un anno ci siamo lasciati e, come tutte le separazioni, è stata molto dolorosa e molto complicata, poi però insomma il tempo lenisce“. Licia Ronzulli ha riconosciuto anche le qualità di buon padre dell’ex marito Renato Cerioli che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare in virtù delle rispettive attività, non ha conosciuto in Confindustria, ma allo stadio, più precisamente in occasione del match Milan-Roma.

LA CARRIERA DI RENATO CERIOLI

Classe ’69, Renato Cerioli è laureato in economia alla Bocconi di Milano, poi ha ottenuto l’abilitazione come commercialista e si è iscritto nel registro dei revisori contabili.

L’ex marito della Ronzulli vanta una grande esperienza manageriale, iniziata come manager per una società specializzata in consulenza fiscale e legale internazionale, ma è stato anche direttore generale (e amministratore delegato) degli Istituti clinici Zucchi di Monza e dell’Istituto clinico Sant’Ambrogio e San Siro, ma anche ad dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como, della Casa di Cura La Madonnina di Milano e presidente di Confindustria Monza e Brianza.

Inoltre, vanta anche un’esperienza come docente, nello specifico ha insegnato “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda (Contabilità e Bilancio)” alla Bocconi di Milano.