Respect, film di Rai 3 su Aretha Franklin

Mercoledì 8 gennaio 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:25, il film biografico del 2021 dal titolo Respect. La pellicola ripercorre le tappe fondamentali della vita professionale e privata di una delle più belle voci di sempre, Aretha Franklin. Il titolo è un omaggio ad uno dei suoi brani più amati e alla regia abbiamo Liesl Tommy, celebre per essere stata la prima film maker afro-americana a ricevere una candidatura ai Tony Award, qui al suo esordio sul grande schermo.

Chiara Cainelli e il rapporto con il fratello gemello Stefano: "Io sono casa sua"/ "E' il mio porto sicuro"

La protagonista del film Respect è interpretata dall’attrice Jennifer Hudson, vincitrice del Golden Globe come miglior attrice non protagonista per il musical Dreamgirls. Al suo fianco l’attore Forest Whitaker, interprete di diversi lungometraggi campioni d’incasso, come Platoon, Good Morning Vietnam e L’Ultimo Re di Scozia, che gli è valso un Premio Oscar. Nel cast anche Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Albert Jones, Leroy McClain e Tituss Burgess.

Striscia la notizia, chi è la nuova Velina bionda che sostituisce Velino Gianluca Briganti?/ Casting aperti

La trama del film Respect: violenza, cadute e rinascita di un mito della musica

Respect racconta la storia della cantante di fama internazionale Aretha Franklin a partire da quando era solo una bambina che viveva nella cittadina di Detroit con suo padre, un pastore battista, e le sue due sorelle. La piccola ha smesso di parlare dopo la morte prematura della madre, ma riesce nuovamente a far sentire la sua voce quando il padre la porta nel coro della sua chiesa. L’adolescenza della cantante è altrettanto drammatica, infatti ancora ragazzina diventa madre per ben due volte in seguito a due violenze sessuali. La sua vita, però, sta per subire una svolta inaspettata quando il produttore Ted White nota il suo talento.

Anticipazioni Ritorno in paradiso, oggi 8 gennaio 2025 su Rai 2/ La detective Mackenzie aiuta la polizia

Il padre di Aretha, però, lo allontana e compra alla figlia un biglietto per New York per conoscere John Hammond, produttore della Columbia Records.

Nonostante il suo talento, la carriera di Aretha fatica a decollare, così la giovane decide di rinunciare al suo percorso artistico e si butta in una relazione con White.

I due si sposano e hanno un figlio, ma nonostante il dispiacere della famiglia per questa unione, sarà proprio White a permettere ad Aretha di raggiungere il suo primo successo.

La relazione tra i due termina in breve tempo, a causa dell’indole violenta dell’uomo, ma Aretha è ormai pronta a mostrare al mondo le sue capacità e arrangia il suo primo grande pezzo Respect.

Da questo momento la cantante continua ad ottenere un riconoscimento dopo l’altro, ricevendo anche il plauso di Martin Luther King.

Inizia per la donna un nuovo periodo buio, segnato da alcool e droghe ma, dopo aver toccato il fondo durante uno spettacolo, Aretha deciderà di mettere fine a tutto ciò, riappacificandosi con la sua famiglia e con il nuovo marito, Ken, arrivando perfino a vincere un doppio disco di platino.