Rinascere, film diretto da Umberto Marino

Mercoledì 14 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 14:05, il film biografico del 2022 dal titolo Rinascere. La pellicola è una produzione Rai Fiction ed è scritta e diretta dal regista Umberto Marino, che nel corso della sua carriera ha lavorato con molti volti celebri del mondo dello spettacolo italiano, come Ambra Angiolini, Luca Argentero, Margherita Buy, Tosca D’Aquino e Fabrizio Bentivoglio.

Luna Shirin Rasia, chi è la nuova fiamma di Fedez? È l'ultima fidanzata di Michele Merlo/ Paparazzati insieme

Il protagonista di Rinascere è interpretato dall’attore Giancarlo Commare, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Rocco Amato nella fiction Rai Il paradiso delle signore.

Al suo fianco l’attore Alessio Boni, diventato famoso grazie alla sua interpretazione ne La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, e la giovanissima Gea Dall’Orto, il cui ruolo più importante è stato quello di Francesca nel lungometraggio Tre piani diretto da Nanni Moretti. Nel cast di Rinascere anche i nuotatori Gregorio Paltrinieri, attualmente impegnato nelle Olimpiadi di Parigi, e Gabriele Detti, nei panni di loro stessi.

Elenoire Casalegno, confessione choc: "Vittima di un manipolatore narcisista patologico"/ "Relazione tossica"

La trama del film Rinascere: 12 millimetri tra la vita e la morte

Rinascere racconta gli avvenimenti realmente accaduti che vedono al centro della storia Manuel Bortuzzo (Giancarlo Commare), una giovane promessa del nuoto che da alcuni mesi si è trasferito nella capitale per confrontarsi con alcuni dei maggiori atleti della Nazionale Italiana, riuscendo a qualificarsi per le Olimpiadi. Durante gli allenamenti, il ragazzo conosce la bella Martina (Gea Dall’Orto), un’atleta di nuoto sincronizzato di cui si innamora a prima vista.

Tra i due nasce una relazione dolce e romantica e tutto sembra andare per il meglio fino a quando, il 2 febbraio 2019, Manuel viene colpito da alcuni colpi di pistola destinati ad un’altra persona per un regolamento di conti. Immediata la corsa in ospedale e Manuel sopravvive perché, per soli 12 mm, il proiettile non ha colpito l’aorta, ma la diagnosi dei medici è drammatica: lesione midollare completa.

Sergio Donati è morto: lo sceneggiatore aveva 91 anni/ Lavorò a lungo con Sergio Leone

Manuel dovrà utilizzare per sempre la sedia a rotelle, infatti ha perso completamente l’uso delle gambe, un evento reso ancora più drammatico dalla fine dei suoi sogni riguardanti le Olimpiadi. La vita del protagonista cambia radicalmente: si allontana anche da Martina, ma per fortuna incontra Alfonso (Salvatore Nicolella), un ragazzo divertente e solare, con cui Manuel stringe un profondo legame e che lo aiuta ad affrontare i primi tempi più difficili. Grazie alla sua perseveranza Manuel riprende anche gli allenamenti: obiettivo? Le Paralimpiadi di Parigi 2024.