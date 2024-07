Rischio attentati in Europa/ Basi militari statunitensi in allerta scatta il livello “Charlie”

Diverse basi militari statunitensi in tutta Europa sono state poste in uno stato di allerta elevato nel weekend: la preoccupazione era per un rischio attentati verso personale o strutture militari statunitensi. Le basi, inclusa la guarnigione dell’esercito americano a Stoccarda, in Germania, dove ha sede il comando europeo degli Stati Uniti, hanno alzato il livello di allerta alla condizione di protezione della forza “Charlie”, come spiegato dai funzionari. Lo status “Charlie” “si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture” come spiegato dall’esercito americano.

Uno dei funzionari statunitensi, che è di stanza in una base in Europa, ha spiegato alla CNN che questo grado di pericolo per rischio attentati non si vedeva “da almeno 10 anni”: dunque lo status vuol dire che è arrivata una “minaccia attiva-affidabile”. Un portavoce del Comando europeo statunitense ha rifiutato di commentare i livelli specifici di protezione della forza ma ha spiegato che USEUCOM “valuta costantemente una serie di fattori che influiscono sulla sicurezza della comunità militare statunitense all’estero. Nell’ambito di tale impegno, spesso adottiamo misure aggiuntive per garantire la sicurezza dei nostri membri in servizio. Per ragioni di sicurezza operativa non entreremo in misure specifiche, ma rimaniamo vigili”.

Rischio attentati in Europa: cos’è successo

Come sottolineato dal portavoce del Comando europeo statunitense, “USEUCOM monitora costantemente l’ambiente di sicurezza per garantire che il proprio personale sia informato e nella posizione migliore per garantire la sicurezza della propria persona, della famiglia e dei propri cari. Come sempre, l’USEUCOM consiglia al personale nel teatro europeo di rimanere vigile e di rimanere sempre all’erta”. Non è chiaro il motivo per il quale sia stato innalzato lo stato di allerta per le basi militari statunitensi: come spiega la Cnn, probabilmente le autorità europee hanno avuto sentore di una probabile minaccia terroristica in vista delle Olimpiadi di Parigi di luglio e con gli Europei di calcio in Germania in corso.











