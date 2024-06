Risultati eletti Lega Piemonte, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Cirio

SEGGI LEGA ELETTI ALLE REGIONALI PIEMONTE 2024: RISULTATI E NOMI CONSIGLIERI

Nel trionfo di Alberto Cirio alle Elezioni Regionali Piemonte 2024 la lista della Lega fa un passo indietro importante rispetto all’exploit di 5 anni fa, ma resta comunque sopra il dato delle ultime Elezioni Politiche e può consolarsi con l’elezione di ben 4 seggi eletti nel prossimo Consiglio Regionale. I risultati definitivi hanno eletto per un secondo mandato consecutivo Alberto Cirio, dominatore assoluto di queste Elezioni Regionali in Piemonte: la Lega chiude quarta nella maggioranza di Centrodestra, con il 9,4% dietro al 24,43% di FdI, 12,23% della lista Cirio, 8,85% di Forza Italia.

Il nuovo Consiglio Regionale avrà 30 seggi complessivi per il Centodestra (24 eletti con proporzionale, 6 nel listino di maggioranza): la Lega di Salvini ottiene dunque 4 seggi, come Forza Italia, uno in meno della lista Cirio mentre 11 sono quelli di Fratelli d’Italia. I nomi dei nuovi consiglieri eletti in quota Lega al Consiglio Regionale sono infine Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti (Torino), Enrico Bussalino (Alessandria), Luigi Icardi (Cuneo). Eletti nel listino di maggioranza con Cirio anche i leghisti Fabio Carosso e Gianna Gancia. Dati: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI PIEMONTE 2024

Sarà molto difficile per la Lega di Salvini riuscire a replicare i risultati delle Elezioni Regionali in Piemonte di 5 anni fa, ma nell’attesa dei dati definitivi su numero seggi, nomi eletti e voti di preferenze riavvolgiamo un attimo il nastro e osserviamo chi il Carroccio ha presentato in corsa per un posto nel prossimo Consiglio Regionale a Torino. Dopo la semi-gaffe sul finire della campagna elettorale della candidata consigliera Zambaia (che ha postato un video privato per spiegare come svolgere il voto disgiunto), l’intervento di Salvini ha riportato il pieno sostegno al Governatore Alberto Cirio, candidato al mandato bis nelle Regionali Piemonte 2024.

Come ha spiegato il segretario della Lega in Piemonte, capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, l’impegno della Lega in queste Elezioni Regionali 2024 resta quello di confermare il lavoro portato avanti in regione negli ultimi 5 anni, «una Regione con tutti gli indicatori economici in crescita, e che sta tornando ad occupare nello scacchiere dello sviluppo economico del nord ovest, e di tutta l’Europa, il ruolo che gli compete». Nella squadra presentata dalla Lega di Salvini sono presenti diversi candidati uscenti del precedente Consiglio Regionali, assieme a volti nuovi in appoggio al Governatore del Centrodestra Cirio. Ecco qui di seguito tutti i nomi dei candidati ai seggi in Piemonte con la Lega, divisi nelle 8 circoscrizioni provinciali e nel listino maggioritario regionale:

– Torino: Fabrizio Ricca, Stefano Allasia, Andrea Cerutti, Gianluca Gavazza detto ‘Di Torrazza’, Andrea Cane, Sara Zambaia, Silvia Acquaro, Giacomina Antonella Anselmo, Denise Burdet, Bruno Calandra, Letizia Catalano, Giuseppe Catizone, Maria Rita Esposito, Deborah Lamberti, Ilaria Miceli, Fioravanti Mongiello, Federica Pagliero, Pamela Palumbo, Nunzia Risicato, Carola Sobrero, Francesco Stolfo.

– Alessandria: Marco Protopapa, Vittoria Poggio, Enrico Bussalino detto ‘Bussa’, Rossella Maria Renza Gatti

– Asti: Fabio Carosso Fabio, Silvia Ferraris

– Biella: Chiara Caucino, Michele Mosca

– Cuneo: Luigi Genesio Icardi, Paolo Demarchi, Gagliasso Matteo detto ‘Gaglia’, Simona Giaccardi, Katia Manassero

– Novara: Matteo Marnati, Maria Cristina Stangalini, Marzia Vicenzi

– Vercelli: Angelo Dago Angelo, Maria Luisa Pavese

– Verbano-Cusio-Ossola: Alberto Preioni, Martina Arceri

– listino regionale maggioritario: Fabio Carosso, Gianna Gancia, Alberto Preioni

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI PIEMONTE 2019

Nelle Elezioni Regionali del 2019 il Piemonte seguì la medesima “onda” delle Europee, dove la Lega di Salvini trascinò il Centrodestra verso una vittoria storica: con il 34,66% delle preferenze il Carroccio contribuì nettamente ala vittoria del Governatore Cirio contro lo sfidante, e Presidente uscente del Pd, Sergio Chiamparino: una vittoria con oltre 20% di distacco che confermò il punto più alto del consenso locale e nazionale della Lega dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

34% per la Lega, 145 per Forza Italia, 9% per FdI: oggi sono cambiato i rapporti di forza ma Cirio ha governato il suo primo mandato in Consiglio Regionale con questi equilibri di forza interni alla coalizione di Centrodestra. Ora, in attesa di capire quali e quanti seggi eletti saranno invece ottenuto dal Carroccio in queste Elezioni Regionali Piemonte 2024, ecco quali sono stati i consiglieri regionali eletti nei seggi in quota Lega, ben 17 sui 50 totali: nella circoscrizione di Torino eletti furono Fabrizio Ricca, Stefano Allasia, Andrea Cerutti, Claudio Leone, Mauro Fava, Gianluca Gavazza e Valter Marin; Marco Protopapa e Giovanni Battista Poggio (Alessandria): Fabio Carosso (Asti); Chiara Crucino (Biella); Luigi Genesio Icardi e Paolo Demarchi (Cuneo); Riccardo Lanzo e Federico Perugini (Novara); Alberto Preioni (VCO); Angelo Dago (Vercelli).











