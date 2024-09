RISULTATI NATIONS LEAGUE: PAREGGIO IN KAZAKHSTAN

È un pareggio quello che matura nei risultati Nations League per la prima partita: possiamo dire che si tratti di un risultato assolutamente favorevole al Kazakhstan, che nel suo stadio riesce a fermare una Norvegia che, nonostante la presenza di giocatori di categoria superiore come Odegaard, Sorloth e soprattutto Haaland, non è riuscita a scalfire la retroguardia dei padroni di casa ottimamente comandata dai centrali Kasym, Marochkin e Alip, schierata a cinque per un ermetico modulo 5-4 -1. Il Kazakhstan si prende volentieri questo punto che ci racconta ancora della sua crescita; ora nel girone 3 della Lega B aspettiamo Slovenia Austria per capire quale saranno i rapporti di forza in classifica.

Nel frattempo i risultati Nations League ci conducono per mano verso una partita valida per la Lega C: Lituania Cipro è un match tra due nazionali che negli ultimi tempi, a differenza di quanto fatto dal Kazakhstan, sono particolarmente calate nel loro rendimento e dunque hanno bisogno di una scossa. La promozione in Lega B sembra essere fuori questione: Romania e Kosovo, soprattutto la prima nazionale reduce dagli ottavi agli Europei, ha decisamente qualcosa in più ma staremo a vedere, spesso i risultati Nations League hanno presentato parecchie sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMINCIA!

Con i risultati Nations League che prendono il via facciamo un rapido focus anche sulla Lega B, perché questa sera sono in programma le partite dei gironi 3 e 4. Abbiamo in campo due nazionali molto interessanti: il Kazakhstan che ha disputato delle bellissime qualificazioni agli Europei e ha sfiorato quello che sarebbe stato un clamoroso pass per la fase finale (ha anche giocato i playoff, avendo conquistato la promozione proprio in Nations League) e la Norvegia che nonostante la presenza di Erling Haaland (ma anche Martin Odegaard) non ha centrato l’obiettivo, e si pone tante domande sul suo futuro sapendo di essere in un periodo importante ma che potrebbe anche risultare deludente.

Le due nazionali si affrontano ad Almaty, mentre a Lubiana è in programma Slovenia Austria; nel girone 3 invece i match sono Islanda Montenegro e Galles Turchia, e allora sarà molto interessante rivedere la nazionale di Vincenzo Montella che ha fatto benissimo agli Europei, lanciando titolari due grandi talenti come Kenan Yildiz e Arda Guler e andando ad un passo dalla semifinale. Chiaramente il difficile è sempre ripetersi ma la sensazione è che questa Turchia possa realmente durare nel tempo e togliersi soddisfazioni importanti; noi adesso possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in campo, perché finalmente per i risultati Nations League si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA ALL’ITALIA!

È il giorno dell’Italia nei risultati Nations League: venerdì 6 settembre, alle ore 20:45, gli azzurri fanno il loro esordio nel girone 2 della nuova competizione, e in contemporanea si gioca Belgio Israele che rappresenta l’altra partita del gruppo, ricordando che la nazionale israeliana dovrà disputare le sue partite casalinghe in campo neutro (sarà Budapest) “falsando” leggermente la competizione. I risultati Nations League ci propongono la quarta edizione di questo torneo: va detto che l’Italia ha sempre ben figurato e nelle ultime due occasioni ha anche raggiunto la Final Four, ma è inevitabile che il discorso relativo agli azzurri riguardi quello che è successo agli Europei.

Si riparte allora dal flop tedesco: una qualificazione al girone raggiunta per il rotto della cuffia, poi un’eliminazione senza alcun appello per mano della Svizzera. Luciano Spalletti però non si è dimesso: ci sentiamo di dire che possa andare bene così se è vero che il progetto deve proseguire nel medio-lungo periodo, adesso però i risultati Nations League dovranno fornire risposte importanti al netto dell’esito nella competizione, che come ben sappiamo conta il giusto e ci ha regalato un girone abbastanza impegnativo, detto che comunque visto che si parla di Lega A si tratta anche della normalità del torneo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: GLI AZZURRI ALLA RISCOSSA

Nei risultati Nations League di oggi è inevitabile che l’Italia sia al centro dell’attenzione: gli azzurri ripartono dagli Europei che sono stati ampiamente deludenti, sapendo che in questo nuovo ciclo l’obiettivo più importante sarà quello della qualificazione al Mondiale, avendo saltato le ultime due edizioni. Un’Italia che si raduna agli ordini di Luciano Spalletti e che dà la sensazione di dover ancora crescere: leggendo l’elenco dei convocati la squadra che il nostro CT potrebbe mettere in campo non è particolarmente competitiva, e allora si potrebbe anche parlare di un periodo di transizione che però si scontra con un popolo di tifosi che, almeno mediamente, è abituato ad avere tutto subito o almeno lo pretende.

La prima partita è abbastanza indicativa: la Francia ha perso la finale del Mondiale quasi due anni fa e agli Europei è stata eliminata in semifinale, non ha vinto ma si tratta comunque di due risultati importanti e comunque quella transalpina viene giustamente considerata come la nazionale di riferimento in Europa, con una rosa di nomi che a confronto dell’Italia è decisamente superiore. Chiaramente poi nei novanta minuti e in una competizione come questa può succedere di tutto, dunque vedremo cosa porteranno in dote i risultati Nations League questa sera.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GIRONE 2

LEGA A GIRONE 2

Ore 20:45 Belgio Israele

Ore 20:45 Francia Italia

CLASSIFICA: Belgio 0, Francia 0, Israele 0, Italia 0

LEGA B GIRONE 3

RISULTATO FINALE Kazakhstan Norvegia 0-0

Ore 20:45 Slovenia Austria

CLASSIFICA: Kazakhstan 1, Norvegia 1, Austria 0, Slovenia 0

LEGA C GIRONE 2

Ore 18:00 Lituania Cipro

Ore 20:45 Kosovo Romania

CLASSIFICA: Cipro 0, Kosovo 0, Lituania 0, Romania 0

LEGA C GIRONE 4

Ore 20:45 Galles Turchia

Ore 20:45 Islanda Montenegro

CLASSIFICA: Galles 0, Islanda 0, Montenegro 0, Turchia 0