RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: CALA IL SIPARIO SUI GIRONI

Ultimo giorno in compagnia dei risultati Nations League oggi, martedì 19 novembre 2024, per quanto riguarda la fase a gironi della quarta edizione della manifestazione. Sarà anche l’ultimo appuntamento dell’anno solare con le Nazionali europee, che poi rivedremo in azione solamente nel mese di marzo 2025. Non c’è però spazio per la nostalgia, perché ci attendono in contemporanea in prima serata ben nove partite in tutte le categorie, dalla Lega A fino alla Lega D, con diversi verdetti ancora da stabilire in quei gironi in cui la classifica sia ancora in bilico.

Naturalmente in primo piano ci saranno le due partite di Lega A, per la precisione del girone 3 che è l’unico ancora da completare nella massima categoria per i risultati Nations League. L’orario d’inizio sarà (per tutte le partite odierne) quello delle ore 20.45, quando potremo seguire Bosnia Olanda e Ungheria Germania, con i tedeschi naturalmente in speciale evidenza, dal momento che hanno in tasca la matematica qualificazione per i quarti di finale addirittura fin da ottobre, con due giornate d’anticipo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Ci sono però ancora altre sette partite per completare il quadro di un martedì sera che sarà ricchissimo per i risultati Nations League e ci proporrà un vero e proprio “giro d’Europa” fra realtà anche molto diverse. Vogliamo adesso dare un piccolo risalto per i più piccoli e allora ricordiamo che deve ancora completarsi anche il girone 2 della Lega D, nel quale infatti questa sera attendiamo Malta Andorra. Risalendo di livello, eccoci al girone 1 della Lega C, dove gli ultimi appuntamenti sono quelli con Slovacchia Estonia e Svezia Azerbaigian, con gli scandinavi già promossi.

Non c’è però alcun dubbio sul fatto che oggi sarà soprattutto la Lega B ad attirare l’attenzione per i risultati Nations League, non fosse altro perché la seconda categoria è l’unica nella quale ci sono ben due gruppi che devono ancora completare i rispettivi cammini ed emettere parecchi verdetti. Ecco allora l’intricato girone 1 con Albania Ucraina e Repubblica Ceca Georgia, ma anche il girone 4 che ci terrà compagnia con Galles Islanda e Montenegro Turchia. Questa sera sarà impossibile annoiarsi…

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 3

Ore 20.45

Bosnia Olanda

Ungheria Germania

CLASSIFICA: Germania 13; Olanda 8; Ungheria 5; Bosnia 1.

LEGA B

GIRONE 1

Ore 20.45

Albania Ucraina

Repubblica Ceca Georgia

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 8; Georgia, Albania 7; Ucraina 5.

GIRONE 4

Ore 20.45

Galles Islanda

Montenegro Turchia

CLASSIFICA: Turchia 11; Galles 9; Islanda 7; Montenegro 0.

LEGA C

GIRONE 1

Ore 20.45

Slovacchia Estonia

Svezia Azerbaigian

CLASSIFICA: Svezia 13; Slovacchia 10; Estonia 4; Azerbaigian 1.

LEGA D

GIRONE 2

Ore 20.45

Malta Andorra

CLASSIFICA: Moldavia 9; Malta 6; Andorra 0.