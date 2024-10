RISULTATI NATIONS LEAGUE: TOCCA ALL’ITALIA!

È nuovamente tempo di risultati Nations League: dopo un mese dall’inizio della nuova competizione, giunta come sappiamo alla quarta edizione, le nazionali europee tornano in campo per la terza giornata, che prende il via appunto giovedì 10 ottobre con le sue quattro leghe. È il giorno di Italia Belgio, che andrà in scena alle ore 20:45 in contemporanea con Israele Francia, l’altra partita del nostro girone che comandiamo avendo vinto entrambe le sfide di settembre; queste sono le uniche due partite che questa sera ci terranno compagnia con i risultati Nations League per quanto riguarda la Lega A, ma naturalmente già così c’è parecchia carne al fuoco.

Luciano Spalletti cerca la terza vittoria in una partita che rimane difficile ma che negli ultimi incroci ci ha sempre detto bene; anche il Belgio, se vogliamo, sta facendo un po’ il nostro stesso percorso e sta provando ad aprire un nuovo ciclo fondato sui giovani, anche se rimane qualche veterano che tira ancora il gruppo. La Francia, dopo la sconfitta interna contro gli azzurri, ha battuto proprio i Diavoli Rossi rimettendosi in carreggiata e stasera può sperare di fare il colpo a Budapest, mentre Israele tendenzialmente appare già condannata a chiudere con la retrocessione in Lega B anche se questo lo dirà poi il campo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: LE ALTRE LEGHE

Il quadro dei risultati Nations League come già detto ci presenta anche le sfide delle leghe minori: a tale proposito bisogna riferire che Lettonia Macedonia del Nord e Moldavia Andorra saranno le prime due partite del giorno con inizio alle ore 18:00, nella Lega D sotto i riflettori finiscono San Marino, che a settembre ha vinto una partita letteralmente storica e adesso può sognare in grande andando a fare visita a Gibilterra (e attenzione, potrebbe arrivare il bis) e Malta, allo stesso modo a quota 3 punti in classifica anche se questa sera non sarà impegnata, essendo che i gironi nella Lega D sono composti da tre nazionali ciascuno e dunque una ha sempre il turno di riposo.

Nella Lega B, per i risultati Nations League, spicca ovviamente la presenza dell’Inghilterra: Lee Carsley ha inaugurato il suo ciclo, che sarebbe ad interim ma potrebbe anche durare, con due vittorie senza subire gol e stasera affronta la Grecia che ha fatto lo stesso, dunque partita abbastanza importante per la promozione. Lo stesso potrebbe accadere in Norvegia Slovenia, ma la sfida diretta può permettere a una tra Austria e Kazakhstan di risalire in classifica e sognare ancora, tecnicamente il match favorisce la nazionale austriaca ma bisogna comunque fare attenzione alla crescita dei kazaki, già autori di ottimi risultati Nations League ma anche nelle qualificazioni agli europei.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA

LEGA A GIRONE 2

Ore 20:45 Israele Francia

Ore 20:45 Italia Belgio

CLASSIFICA: Italia 6, Francia 3, Belgio 3, Israele 0

LEGA B GIRONE 2

Ore 20:45 Finlandia Irlanda

Ore 20:45 Inghilterra Grecia

CLASSIFICA: Grecia 6, Inghilterra 6, Irlanda 0, Finlandia 0

LEGA B GIRONE 3

Ore 20:45 Kazakhstan

Ore 20:45 Norvegia Slovenia

CLASSIFICA: Slovenia 4, Norvegia 4, Austria 1, Kazakhstan 1

LEGA C GIRONE 4

Ore 18:00 Lettonia Macedonia del Nord

Ore 20:45 Far Oer Armenia

CLASSIFICA: Macedonia del Nord 4, Armenia 3, Lettonia 3, Far Oer 1

LEGA D GIRONE 1

Ore 20:45 Gibilterra San Marino

CLASSIFICA: San Marino 3, Gibilterra 1, Liechtenstein 1

LEGA D GIRONE 2

Ore 20:45 Moldavia Andorra

CLASSIFICA: Moldavia 3, Malta 3, Andorra 0