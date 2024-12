RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI CHIUDE L’ANNO SOLARE

Ultimo appuntamento dell’anno solare con i risultati Serie A che ci faranno infatti compagnia anche oggi, lunedì 30 dicembre 2024, grazie agli ultimi due posticipi per completare la diciottesima giornata che ha caratterizzato il weekend fra Natale e Capodanno. Pause non ne esistono più, si tornerà infatti a giocare già il 2 gennaio, anche se in quel caso sarà per la Supercoppa Italiana, ma per il momento siamo curiosi di scoprire con quale classifica di Serie A andrà in archivio l’anno 2024.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: pari anche a San Siro! (oggi 29 dicembre 2024)

Come succede tutte le volte in cui al lunedì ci sono ancora due posticipi da disputare, i risultati Serie A per la diciottesima giornata inizieranno a prendersi la scena alle ore 18.30 grazie a Como Lecce, infine alle ore 20.45 avremo anche Bologna Verona, tutti orari serali con la speranza naturalmente che non sia il freddo a dominare e che il 2024 possa andare in archivio regalandoci ancora tanti gol ed emozioni.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: l'Atalanta si salva nel finale! oggi 28 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FOCUS SUL BOLOGNA

I risultati Serie A ci consentono quindi oggi di mettere in copertina il Bologna, che dopo l’Inter campione d’Italia e l’Atalanta vincitrice della Europa League è stata sicuramente la terza grande protagonista dell’anno 2024. Sotto la guida di Thiago Motta è stata ottenuta una storica qualificazione in Champions League, la prima dopo la partecipazione alla Coppa dei Campioni in qualità di campione d’Italia nel 1964, l’anno dell’ultimo dei sette scudetti del Bologna.

A differenza di Inter e Atalanta c’è stato un cambio di allenatore, che inizialmente ha comportato qualche difficoltà: ormai da diverse settimane, tuttavia, dobbiamo segnalare che il Bologna ha decisamente cambiato ritmo e quindi possiamo considerare a pieno tutolo i rossoblù come eccellenti protagonisti anche del campionato di Serie A 2024-2025, grazie a sei vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime otto giornate. I risultati Serie A oggi ci diranno se il Bologna riuscirà a chiudere l’anno con la ciliegina sulla torta…

Risultati Serie A, classifica/ L'Inter batte un bel Como! Diretta gol live score (oggi 23 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

ore 18.30

Como Lecce

ore 20.45

Bologna Verona