RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: OGGI QUATTRO PARTITE

I risultati Serie A ci ricordano che oggi, domenica 5 gennaio 2025, continua l’anomalo programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025, che in questi giorni divide il palcoscenico con la Supercoppa Italiana, per cui tre partite dovranno essere recuperate fra una decina di giorni. Insomma, la classifica di Serie A si arricchirà ancora più di asterischi, considerando pure che le partite spostate coinvolgono alcune squadre che già ne hanno un’altra da recuperare, ma questo naturalmente non significa che la prima domenica del 2025 sarà meno interessante del solito.

Le fasce orarie saranno le solite, per farci compagnia con i risultati Serie A dall’ora di pranzo e fino a sera. Alle ore 12.30 sarà la volta di Monza Cagliari, che sarà naturalmente una delicata sfida salvezza; ecco poi alle ore 15.00 Lecce Genoa, con l’obiettivo che potrebbe essere lo stesso. A seguire, alle ore 18.00 sarà la volta di Torino Parma ed infine alle ore 20.45 ecco il clou di questa domenica, dal momento che lo stadio Olimpico in serata ospiterà il derby Roma Lazio.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL DERBY DI ROMA

Spendiamo allora adesso naturalmente qualche parola in più proprio per Roma Lazio, che si prenderà tutte le copertine oggi per i risultati Serie A. La Capitale ha dovuto aspettare l’ultima giornata di andata per il suo derby, un’attesa molto lunga che viene adesso finalmente premiata. Possiamo dire che gli stati d’animo siano ben diversi, perché la Lazio di mister Marco Baroni sta andando meglio del previsto, mentre sono stati mesi a dir poco turbolenti per la Roma, passata da Daniele De Rossi a Ivan Juric e infine Claudio Ranieri.

Ecco allora che la Lazio vuole vincere il derby per confermare un campionato finora ottimo, restare in alta classifica dopo l’ottimo pareggio contro l’Atalanta e naturalmente anche dimostrare la superiorità cittadina, che a Roma è fondamentale più che altrove. Sulla sponda giallorossa, invece, vincere il derby potrebbe avere insapore della svolta dopo il pareggio contro il Milan, ma è chiaro come una sconfitta potrebbe riaprire tante ferite, quindi forse è proprio la Roma a giocarsi di più nel derby di stasera…

RISULTATI SERIE A, 19^ GIORNATA

ore 12.30 Monza Cagliari

ore 15.00 Lecce Genoa

ore 18.00 Torino Parma

ore 20.45 Roma Lazio