RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI PARTE CON DUE ANTICIPI!

Al termine degli impegni delle Coppe europee e in vista del weekend che precede una sosta per le Nazionali, i risultati Serie A per la settima giornata del massimo campionato cominciano con ben due anticipi già oggi, venerdì 4 ottobre 2024, anche se naturalmente non vengono coinvolte squadre che abbiano giocato in Europa da martedì in poi. Piatto comunque ricco, per compensare il fatto che poi non avremo posticipi al lunedì, appunto perché “incombono” gli impegni delle Nazionali.

Insomma, finora abbiamo chiarito il quadro della situazione e il perché ci siano due anticipi già al venerdì, ma adesso naturalmente è il momento per scoprire quali saranno le partite che apriranno il quadro dei risultati Serie A dando anche i primi aggiornamenti alla classifica. Alle ore 18.30 si comincerà con Napoli Como, partita intrigante per più di un motivo, mentre alle ore 20.45 ci sarà spazio per Verona Venezia, che offrirà il fascino del derby veneto con punti già pesanti in palio.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FOCUS SUL NAPOLI

Naturalmente, dal momento che in questo venerdì di inizio ottobre va subito in campo anche la capolista, i riflettori sono puntati sul Napoli per quanto riguarda i risultati Serie A. Antonio Conte aveva cominciato malissimo con il ko per 3-0 a Verona, ma da quel momento in poi è cambiato quasi tutto, soprattutto grazie al rendimento di una difesa che è passata dall’incassare tre gol in una sola partita a prenderne appena uno nelle successive cinque uscite, quindi la solidità è il primo pilastro su cui basare la ricostruzione del nuovo Napoli.

In questa fase sta aiutando anche il calendario: c’è stato il big-match pareggiato contro la Juventus ma anche molte sfide contro formazioni medio-piccole, che comunque l’anno scorso avevano fatto molto male al Napoli, quindi sono in ogni caso significativi i miglioramenti compiuti anche in questo senso. Alla lunga potrebbe anche aiutare l’assenza dalle Coppe, per il momento una vittoria garantirebbe di passare da soli al comando della classifica di Serie A le due settimane della sosta…

RISULTATI SERIE A, 7^ GIORNATA

ore 18.30 Napoli Como

ore 20.45 Verona Venezia