RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ULTIMA DELL’ANNO!

I risultati Serie B sono finalmente arrivati all’ultima dell’anno solare, che coincide anche con l’inizio del girone di ritorno: sono giorni intensi per il campionato cadetto, in campo anche per il tradizionale Boxing Day e che torna a farci compagnia domenica 29 dicembre, con tutte le 10 partite della 20^ giornata. Si comincerà alle ore 12:30 con Cremonese Brescia, poi alle ore 15:00 vivremo insieme Bari Spezia, Carrarese Cesena, Mantova Reggiana, Modena Sudtirol e Sassuolo Cosenza; alle ore 17:15 spazio a Catanzaro Salernitana, Cittadella Palermo e Juve Stabia Frosinone per andare a chiudere alle ore 19:30 con Sampdoria Pisa.

Video Sampdoria Carrarese (1-1)/ Gol e highlights del match: pari al Marassi (Serie B, 26 dicembre 2024)

Abbiamo tanta carne al fuoco per quanto riguarda i risultati Serie B, qualche bilancio lo possiamo certamente tracciare perché, essendo iniziato il ritorno, abbiamo il quadro della prima metà di campionato che ci ha ampiamente detto quali siano i rapporti di forza in un torneo che comunque deve ancora rivelare la totalità delle sue carte, ma certamente bisogna celebrare il Sassuolo che si è preso il platonico titolo di campione d’inverno e corre con grande rapidità verso la promozione, tallonato da due fiere rivali come Spezia e Pisa e aspettando che eventualmente altre squadre possano farsi sempre più sotto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ 1-1 tra Samp e Carrarese! Il Palermo batte il Bari! (oggi 26 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ANCORA GRANDE INCERTEZZA

Per i risultati Serie B viviamo dunque la prima giornata del girone di ritorno: va ricordato che anche qui, come in Serie A, il calendario non è asimmetrico e dunque il 20^ turno non coincide con quello che era andato in scena tra il 16 e il 18 agosto per aprire il torneo, almeno in certi casi visto che, per esempio, Carrarese Cesena, Mantova Reggiana e Modena Sudtirol si erano giocate proprio per la prima giornata, sia pure a campi invertiti. Ad ogni buon conto tornano a sfidarsi squadre che lo hanno già fatto; come big match in questa 20^ giornata possiamo citare sicuramente Bari Spezia, ma attenzione anche a Cremonese Brescia e Pisa Sampdoria.

Risultati serie B Classifica/ Pari tra Cremonese e Sampdoria: Diretta gol live score (22 dicembre 2024)

Pippo Inzaghi e Fabio Grosso sono senza ombra di dubbio due dei grandi protagonisti del campionato, nei risultati Serie B vanno a caccia di quella che sarebbe la loro seconda promozione nella massima serie ma attenzione a Luca D’Angelo, che quel traguardo lo aveva sfiorato quando allenava proprio il Pisa, e si era fermato solo di fronte al Monza di Giovanni Stroppa che invece oggi è tornato sulla panchina della Cremonese, dopo l’esonero e il breve regno di Eugenio Corini. Ci sono insomma anche tanti incastri con il passato che riguardano i risultati Serie B, adesso si tratta di capire cosa succederà questa domenica sui vari campi…

RISULTATI SERIE B: 20^ GIORNATA

Ore 12:30 Cremonese Brescia

Ore 15:00 Bari Spezia

Ore 15:00 Carrarese Cesena

Ore 15:00 Mantova Reggiana

Ore 15:00 Modena Sudtirol

Ore 15:00 Sassuolo Cosenza

Ore 17:15 Catanzaro Salernitana

Ore 17:15 Cittadella Palermo

Ore 17:15 Juve Stabia Frosinone

Ore 19:30 Sampdoria Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 43

Spezia, Pisa 37

Juve Stabia 28

Cremonese 26

Cesena 25

Bari 24

Catanzaro, Modena, Carrarese 23

Mantova 22

Palermo, Brescia 21

Sampdoria 19

Reggiana, Salernitana 18

Sudtirol, Cittadella 17

Cosenza (-4), Frosinone 16