RISULTATI SERIE C: IL PRIMO INFRASETTIMANALE!

Per i risultati Serie C si torna a giocare subito: sono in programma le partite valide per la sesta giornata, martedì 24 agosto avremo l’inizio del primo turno infrasettimanale della stagione. Sono nove le gare che ci faranno compagnia oggi: l’orario è quello delle 20:45 con un’eccezione, perché Albinoleffe Pro Patria inizierà alle ore 18:30. Come sempre, o come spesso accaduto nel corso di questo avvio di stagione, i risultati Serie C propongono uno scenario nel quale sono impegnati tutti i gironi; sarà allora molto interessante scoprire come cambieranno le classifiche, che in alcuni casi stanno già dando verdetti importanti.

Basti pensare che nel girone A Padova e Renate sono a punteggio pieno e dunque in fuga, uniche due squadre ad aver sempre vinto, questa sera in particolar modo avremo un big match per le pantere che sono impegnate a Vicenza, cioè sul campo di una squadra che è terza in classifica e con una vittoria si porterebbe a -1 almeno dal Renate, aspettando invece l’impegno del Padova. Sempre nel girone A, opposta la situazione di Pro Patria e Novara che si trovano all’ultimo posto in compagnia della Pergolettese, e nei risultati Serie C di questo turno infrasettimanale andranno a caccia della prima vittoria. Vedremo cosa succederà sui campi…

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO DEL CAMPIONATO

Ci avviciniamo dunque ai risultati Serie C per questo turno infrasettimanale: ovviamente il fatto che si giochi dopo due o tre giorni dagli ultimi impegni rende ancora più intrigante il contesto, dopo aver parlato del girone A possiamo fare riferimento al girone B dove giocano Arezzo, Gubbio e Torres che si trovano nel gruppetto delle quarte in classifica. Se per la Torres e il Gubbio si tratta di una situazione attesa, visto quello che erano riuscite a fare lo scorso anno, l’Arezzo sta facendo un campionato per il momento sopra le righe, anche se poi naturalmente bisognerà stabilire cosa succederà nelle prossime settimane.

Possiamo comunque dire che la sfida in Toscana sia molto interessante perché almeno una delle due squadre può provare ad accorciare sulla prima in classifica, che in questo momento è una Virtus Entella che, a differenza di quanto accaduto nella passata stagione, è riuscita a partire nel migliore dei modi e infatti guarda tutte le rivali dall’alto in basso. Nel girone B dobbiamo invece dire che il Sestri Levante, che questa sera ospita la Torres, non ha iniziato benissimo e rischia di ripetere il campionato scorso, quando per tutta la stagione aveva dovuto giocare per la salvezza. Tra poco saremo in campo e scopriremo tutto quello che c’è da scoprire sui risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Albinoleffe Pro Patria

Ore 20:45 Vicenza Renate

Ore 20:45 Novara Pro Vercelli

Ore 20:45 Padova Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Renate 15

Vicenza 11

Caldiero Terme, Lecco 9

Albinoleffe, Trento, Lumezzane 8

Atalanta U23 7

Pro Vercelli, Feralpisalò 6

Union Clodiense, Giana Erminio 5

Arzignano, Alcione Milano, Virtus Verona 4

Triestina 3

Pergolettese, Pro Patria, Novara 2

GIRONE B

Ore 20:45 Arezzo Gubbio

Ore 20:45 Sestri Levante Torres

CLASSIFICA GIRONE B

Entella 11

Pescara, Ternana 10

Torres, Vis Pesaro, Gubbio, Arezzo 9

Lucchese 8

Ascoli 7

Carpi, Pontedera, Pineto 6

Perugia, Pianese 5

Campobasso, Sestri Levante 4

Rimini, Milan Futuro 2

Spal (-3) 1

Legnago Salus 0

GIRONE C

Ore 20:45 Altamura Cavese

Ore 20:45 Casertana Taranto

Ore 20:45 Turris Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 12

Picerno 11

Potenza, Monopoli, Audace Cerignola 10

Giugliano, Sorrento, Catania 8

Trapani, Latina, Crotone 6

Acr Messina, Juventus Next Gen, Foggia, Cavese, Turris 5

Casertana 4

Avellino, Altamura 3

Taranto 2