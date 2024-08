RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DIECI PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

I risultati Serie C entrano sempre più nel vivo: già la prima giornata del nuovo campionato di Serie C 2024-2025 è un vero e proprio spezzatino ma il maggior numero di incontri è in programma oggi, domenica 25 agosto 2024, quando infatti ci attendono ben dieci partite fra tutti i gironi che compongono il torneo. Poi avremo anche un lunedì molto fitto di posticipi, ma sicuramente sarà oggi il giorno più significativo, anche per continuare a scoprire come evolveranno le classifiche dei tre gironi della nuova Serie C.

Tutto questo premesso, adesso possiamo scoprire che cosa ci riserveranno i risultati Serie C nelle prossime ore, cominciando in ordine alfabetico dal girone A. Sappiamo che si gioca solo nel tardo pomeriggio e alla sera, quindi l’appuntamento nel girone settentrionale è innanzitutto alle ore 18.00 con ben tre partite in contemporanea, cioè Lecco Union Clodiense, Pro Patria Renate e Virtus Verona Lumezzane, mentre alle ore 20.45 avremo un solo match, che sarà Vicenza Giana Erminio.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TUTTI GLI INCONTRI

Leggermente meno intensa la domenica in compagnia dei risultati Serie C per la prima giornata negli altri due gruppi, che prevederanno tre partite a testa. Parliamo ora del girone B, che ci terrà compagnia alle ore 18.00 con Gubbio Sestri Levante e con un doppio appuntamento alle ore 20.45, quando infatti sarà fissato il fischio d’inizio per Arezzo Campobasso ed Entella Milan Futuro, il debutto in campionato della seconda squadra dei rossoneri.

Dulcis in fundo, ci resta da parlare anche del girone C, che nella sua prima domenica del nuovo campionato di Serie C 2024-2025 aprirà le danze alle ore 18.00 con Picerno Avellino. Alle ore 20.45 invece potremo seguire Messina Potenza e Turris Monopoli, infatti dobbiamo osservare che nel gruppo più meridionale sarà particolarmente intenso il lunedì, che infatti domani sera ci riserverà la bellezza di tre posticipi. Ma ne parleremo più avanti…

RISULTATI SERIE C, 1^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.00

Lecco Union Clodiense

Pro Patria Renate

Virtus Verona Lumezzane

ore 20.45

Vicenza Giana Erminio

GIRONE B

ore 18.00

Gubbio Sestri Levante

ore 20.45

Arezzo Campobasso

Entella Milan Futuro

GIRONE C

ore 18.00

Picerno Avellino

ore 20.45

Messina Potenza

Turris Monopoli