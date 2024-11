RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE CAPOLISTA

Lo abbiamo già accennato: oggi per i risultati Serie C in ben due gironi su tre scenderanno in campo le squadre capolista in classifica, cioè il Pescara nel girone B e il Benevento naturalmente per quanto riguarda invece il girone C. Il Delfino sta conducendo una stagione eccellente, ma di recente è arrivata qualche difficoltà anche per gli abruzzesi: le uniche due sconfitte stagionali sono infatti arrivate entrambe nelle ultime cinque partite giocate, insieme a due vittorie e un pareggio.

Il ritmo precedente era forse insostenibile, con nove successi e due pareggi su undici partite, però adesso bisogna porre fine alla frenata che ha rilanciato le ambizioni delle inseguitrici, in primis la Ternana che sul campo ha ottenuto un solo punto in meno. Curiosamente anche il Benevento sta rallentando: due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate, per cui la sfida odierna con l’Audace Cerignola seconda in classifica può davvero essere il puntosi svolta della stagione nel girone C. Siamo molto curiosi di scoprire che cosa succederà oggi pomeriggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN SABATO CON UNDICI PARTITE

Il piatto è ricco in compagnia dei risultati Serie C oggi, sabato 30 novembre 2024. Ci attendono infatti ben undici partite per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025, che è iniziata tranquilla ieri sera con appena un paio di anticipi, ma da oggi naturalmente entrerà decisamente nel vivo, nelle due fasce pomeridiane che come sempre caratterizzeranno l’attività del sabato in questa stagione della Serie C, sempre più vicina ormai al suo giro di boa.

Saranno tre gli appuntamenti odierni con i risultati Serie C per quanto riguarda il girone A: una sola partita alle ore 15.00, cioè il derby lombardo AlbinoLeffe Lecco, mentre alle ore 17.30 avremo due incontri in contemporanea, cioè Atalanta U23 Union Clodiense e Renate Trento, con quest’ultimo che può essere considerato il big-match considerata la posizione delle due squadre nella classifica del girone più settentrionale della Serie C, attualmente entrambe in zona playoff.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SCOPRIAMO COSA CI ATTENDE NELLE PROSSIME ORE

Di nuovo dobbiamo segnalare tre partite nel sabato dei risultati Serie C quando passiamo a parlare del girone B. Anche in questo caso, ecco un primo appuntamento alle ore 15.00 con Vis Pesaro Lucchese, che sarà seguita alle ore 17.30 dai fischi d’inizio per Gubbio Pescara e Legnago Salus Carpi, con l’attenzione che si concentrerà soprattutto sulla trasferta in Umbria per la capolista, che deve riscattare l’inatteso scivolone casalingo nella scorsa giornata di campionato, nel derby contro il Pineto.

Infine, sarà il girone C ad essere il massimo protagonista del sabato in compagnia dei risultati Serie C, con cinque partite delle quali ben quattro saranno in contemporanea già alle ore 15.00. Parliamo innanzitutto del big-match Benevento Audace Cerignola, partita nella quale la capolista ospita la seconda, ma anche di Foggia Crotone, Latina Picerno e Altamura Trapani, mentre poi resterà ancora una partita per il girone meridionale della Serie C alle ore 17.30, cioè Catania Cavese.

RISULTATI SERIE C, 17^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

AlbinoLeffe Lecco

ore 17.30

Atalanta U23 Union Clodiense

Renate Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 41

Vicenza 37

Feralpisalò 32

Trento, Alcione Milano 29

Atalanta U23 26

Lumezzane 25

Novara, Renate 24

Albinoleffe 21

Virtus Verona 20

Lecco 19

Giana Erminio 18

Pergolettese 16

Pro Patria, Arzignano, Pro Vercelli, Caldiero Terme 15

Union Clodiense 9

Triestina (-1) 6

GIRONE B

ore 15.00

Vis Pesaro Lucchese

ore 17.30

Gubbio Pescara

Legnago Salus Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 36

Entella, Ternana (-2) 33

Torres 29

Vis Pesaro 26

Arezzo 25

Pianese 24

Campobasso., Pineto 23

Gubbio, Rimini 21

Carpi, Perugia 18

Spal (-3), Lucchese 17

Ascoli 15

Pontedera 13

Milan Futuro, Sestri Levante 12

Legnago Salus 9

GIRONE C

ore 15.00

Benevento Audace Cerignola

Foggia Crotone

Latina Picerno

Altamura Trapani

ore 17.30

Catania Cavese

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 33

Audace Cerignola 29

Monopoli 28

Avellino, Crotone, Picerno, Potenza 25

Trapani, Catania (-1), Giugliano, Sorrento 24

Cavese 20

Altamura 19

Foggia 17

Casertana 16

Latina 14

Acr Messina 13

Turris (-5) 11

Juventus Next Gen 8

Taranto (-10) 3