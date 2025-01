DIRETTA ENTELLA RIMINI, LIGURI IN CERCA DEL PRIMATO

Lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15:00 si va in campo per la diretta Entella Rimini. Dopo la breve pausa di Natale, i liguri tornano ad inseguire la vetta solitaria della classifica del girone B della Serie C visto che al momento si trovano in terza posizione ma a pari punti, ovvero quarantuno, con Ternana e Pescara che le stanno davanti per differenza reti. I biancocelesti hanno ottenuto un successo in trasferta contro il Milan Futuro nello scorso turno di campionato e puntano ad aggiudicarsi un’altra vittoria con la speranza che le altre concorrenti non facciano altrettanto.

Diretta/ Rimini Carpi (risultato finale 0-0): pari e patta nel derby (Serie C, 22 dicembre 2024)

Gli ospiti però non staranno di certo con le mani in mano vestendo il ruolo di vittima sacrificale ricordando che i biancorossi se la stanno infatti giocando in zona playoff al settimo posto con i loro ventinove punti. Il pareggio per 0 a 0 maturato nel derby contro il Carpi ha lasciato un po’ di amarezza e c’è il desiderio di accorciare il distacco dalla coppia formata da Arezzo e Vis Pesaro oltre a doversi anche guardare le spalle dall’accorrente quintetto costituito da Pianese, Pineto, lo stesso Carpi, l’Ascoli ed il Campobasso.

DIRETTA/ Milan Futuro Entella (risultato finale 1-2) video streaming: la decide Corbari (22 dicembre 2024)

DIRETTA ENTELLA RIMINI STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La modalità per vedere la diretta Entella Rimini sarà quella dello streaming via Now o Sky che darà la partita su Sky Go. In televisione, invece, basta andare sul canale Sky Sport 252.

ENTELLA RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Entella Rimini ci lasciano pensare che i padroni di casa cercheranno di schierare la stessa formazione che è tornata vincente dalla sfida contro il Milan Futuro e dunque un 3-5-2 con Del Frate portiere, in difesa Manzi, Marconi, Parodi, a centrocampo Bariti, Franzoni, Di Noia, Corbari, Di Mario e in avanti Casarotto e Guiu.

Diretta/ Ternana Entella (risultato finale 1-1): Aloi stacca di testa e pareggia! (15 dicembre 2024)

Il modulo 4-3-1-2 potrebbe invece subire qualche cambiamento per i biancorossi che non è dunque certo si vogliano ripresentare con Sorzi, Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca, Figoli, Contiliano, Puletto, Cortesi, Saporetti e Gerbi.

ENTELLA RIMINI, LE QUOTE

Le quote fissate da bookmakers come Betflag per il pronostico della diretta Entella Rimini ci raccontano che i liguri hanno senza alcun dubbio maggiori chances di uscire vincitori da questo incontro, con l’1 pagato infatti a 1.60. Molto più complicato sembrerebbere il verificarsi l’opposto e cioè un successo dei biancorossi, dati invece addirittura a 6.00. Come sempre in questi casi va però tenuto d’occhio anche il pareggio, quotato a 3.30.