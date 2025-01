RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: EPIFANIA RICCA DI PARTITE

I posticipi di Serie C del lunedì non sono più una novità, ma rispetto al solito aumenta il numero e soprattutto la collocazione, che sarà infatti al pomeriggio per sfruttare il giorno festivo e anche per evitare sovrapposizioni con la finale di Supercoppa Italiana. Prima del derby di Milano, scopriremo a chi la Befana porterà dolci e a chi invece il carbone nella terza serie…

Iniziando ad approfondire il programma dei risultati Serie C di oggi, ci saranno spunti interessanti già nel girone A, che infatti deve ancora proporci tre partite della 21^ giornata. Si comincerà alle ore 15.00 con il derby lombardo Pro Patria Giana Erminio e con Pro Vercelli Lumezzane, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Vicenza Pergolettese, che vedrà in campo i biancorossi inseguitori della capolista Padova in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN LUNEDÌ POMERIGGIO DI LUSSO

Ancora più ricco sarà il programma del giorno per il girone B, che infatti contribuirà con ben quattro partite ai risultati Serie C nel girono dell’Epifania. Inoltre qui ci sarà davvero tanto da seguire per la lotta ai vertici, dal momento che scenderanno in campo due delle tre squadre che sono entrate in questa 21^ giornata al primo posto a pari merito. Alle ore 15.00 potremo infatti seguire Arezzo Vis Pesaro, Entella Rimini e Pianese Ascoli, mentre alle ore 17.30 sarà la volta del fischio d’inizio per Ternana Pontedera.

Restano invece solamente due partite per completare i risultati Serie C nel girone C, che d’altronde era stato indiscusso protagonista della domenica. Ecco allora che nel gruppo più meridionale del campionato di Serie C potremo seguire alle ore 15.00 Picerno Trapani e infine alle ore 17.30 il derby pugliese Foggia Altamura, gli spunti quindi non mancheranno per gli obiettivi delle varie squadre che cercheranno i tre punti nella calza della Befana…

RISULTATI SERIE C, 21^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

Pro Patria Giana Erminio

Pro Vercelli Lumezzane

ore 17.30

Vicenza Pergolettese

GIRONE B

ore 15.00

Arezzo Vis Pesaro

Entella Rimini

Pianese Ascoli

ore 17.30

Ternana Pontedera

GIRONE C

ore 15.00

Picerno Trapani

ore 17.30

Foggia Altamura