Il match di campionato tra Pescara e Carpi si è rivelato molto interessante come possiamo vedere nel video e gli highlights. All’Adriatico i padroni di casa hanno ottenuto una bella e sofferta vittoria con il risultato di 2 a 1 e una sfida davvero ricca di emozioni. Un successo che regala non solo i 3 punti ma anche il primo posto in campionato, il Pescara torna primo grazie a questo successo e si porta a 17 punti, primo in solitaria davanti alla Ternana e alla Torres rispettivamente a 16 e a 15 punti. Il Carpi resta al tredicesimo posto in classifica con soli 7 punti in campionato. Importanti risposte per i padroni di casa in campionato.

Primo tempo con padroni di casa in controllo territoriale e più volte pericolosi con gli attaccanti ma che faticano a trovare la rete. La squadra ci ha provato a più riprese invano e alla fine quasi subiva a fine tempo la beffa del Carpi che ha giocato in maniera ordinata e senza rinunciare ad offendere, almeno per i primi 45 minuti di gioco. Un primo tempo terminato sullo 0 a 0 ma che ha regalato comunque abbastanza emozioni da una parte e dall’altra. Tra gli uomini più pericolosi sicuramente Vergani che ci ha provato in tutti i modi mentre ha deluso invece Merola sostituito tra l’altro all’inizio della ripresa. Un secondo tempo che – annunciamo – è stato scoppiettante.

PESCARA CARPI, IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Una ripresa scoppiettante come vedremo nel video e negli highlights del match e il Pescara ha provato subito a dare una scossa con un triplo cambio e a sorpresa subito fuori Valzania e Merola. Il match sembra in equilibrio fino al 65 minuto quando il neo entrato De Marco ha regalato la rete del vantaggio agli abruzzesi, sfruttando un’ingenuità avversaria e bravo a inserirsi e a infilare il portiere con un bel piattone. Il Pescara sembrava in controllo, ma improvvisamente uno svarione difensivo permette agli ospiti di trovare il pari con Saporetti, anch’egli subentrato nel secondo tempo.

Due errori ed un 1 a 1 ma proprio quando la gara sembrava essersi assestata sul pari a segnare la rete decisiva e fondamentale in chiave classifica (almeno per adesso) è capitano Brosco a sfruttare un inserimento su un corner e permettendo cosi al club abruzzese di ottenere tre punti fondamentali. Un successo abbastanza meritato da parte del Pescara che legittima anche nel finale il primato chiudendo ogni spazio ad un Carpi arrembante ma sicuramente poco pericoloso nel finale. Ottima prova nonostante il mancato gol del bomber degli abruzzesi Vergani mentre negli ospiti il Carpi dimostra di valere una classifica migliore rispetto all’attuale tredicesimo posto, appena fuori dalla zona Playout.

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA CARPI