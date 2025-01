RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DOMENICA CON TANTE BIG!

Con i risultati Serie C di domenica 26 gennaio c’è davvero parecchio di cui parlare: le 13 partite che si giocano a partire dalle ore 12:30 sono davvero interessanti ai fini delle classifiche dei tre gironi, che hanno situazioni diverse al loro interno quando siamo arrivati alla 24^ giornata. Il girone A per esempio, che ci propone una bella sfida in Vicenza Alcione Milano: la neopromossa dopo aver perso in casa contro il Padova affronta la seconda in classifica, che continua a sperare in una rimonta che a questo punto sarebbe davvero straordinaria ma certamente ancora possibile, visto che mancano parecchie giornate.

Sempre nel girone A vedremo all’opera anche il Trento: i gialloneri possono sicuramente sperare di andare a prendersi i playoff e sono ospiti del Caldiero Terme, che è in crisi in campionato e penultimo nella graduatoria ma mercoledì ha pareggiato sul campo della Giana Erminio la semifinale di andata in Coppa Italia, dunque può ancora ambire a prendersi il trofeo che però, in termini di post season, servirebbe solo se dovesse arrivare la salvezza sul campo al termine della stagione regolare. Questi sono solo alcuni degli argomenti che ci faranno compagnia con i risultati Serie C di oggi, altri proveremo ora a valutarli.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA LOTTA NEL GIRONE B

Nei risultati Serie C è sempre d’attualità la grande corsa alla promozione nel girone B: la capolista è l’Entella ma la Ternana insegue cercando di rendere nulli e ininfluenti i punti di penalizzazione, attenzione perché le ultime giornate ci hanno raccontato di un Pescara in crisi che dunque potrebbe staccarsi ulteriormente e lasciare solo liguri e umbri a giocarsi il salto di categoria diretto, a proposito di Umbria oggi il Pescara fa visita al Perugia, che davvero non riesce a trovare continuità e con il derby di Gubbio non ha perso solo una partita ma anche l’ennesima occasione per entrare in zona playoff e iniziare a difendere la sua posizione.

Rischia sicuramente anche la Ternana nei risultati Serie C di oggi, perché la Vis Pesaro sta benissimo: sarà dunque una partita molto interessante quella del Liberati, per quanto riguarda la corsa alla salvezza è una sfida importante per il Milan Futuro che gioca in casa contro il Rimini, che in settimana ha pareggiato senza gol a Trapani nella semifinale di Coppa Italia. Ora saranno i campi a dirci quello che succederà questa domenica, noi possiamo sicuramente iniziare ad accomodarci…

RISULTATI SERIE C: 24^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Vicenza Alcione Milano

Ore 17:30 Albinoleffe Giana Erminio

Ore 17:30 Caldiero Terme Trento

Ore 17:30 Triestina Lecco

GIRONE B

Ore 15:00 Milan Futuro Rimini

Ore 15:00 Perugia Pescara

Ore 19:30 Ternana Vis Pesaro

GIRONE C

Ore 12:30 Catania Giugliano

Ore 15:00 Foggia Benevento

Ore 15:00 Juventus Next Gen Trapani

Ore 15:00 Latina Avellino

Ore 17:30 Monopoli Cavese

Ore 17:30 Turris Sorrento

