DIRETTA PRO VERCELLI CALDIERO TERME, BATTAGLIA IN ZONA RETROCESSIONE

Ci aspetta una vera e propria battaglia sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00 con la diretta Pro Vercelli Caldiero Terme. Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli i piemontesi tenteranno di abbandonare la zona retrocessione dato che attualmente occupano il sedicesimo posto, il primo valido per il playout, con ventitre punti nel girone A di Serie C. Il trio formato da Giana Erminio, sconfitta proprio nell’ultimo turno, Lecco e Pergolettese dista infatti appena una lunghezza ed è chiara dunque la possibilità per gli Eusebiani di scavalcare qualche concorrente per la salvezza.

DIRETTA/ Caldiero Terme Triestina (risultato finale 0-2): Olivieri, doppio rigore! (Serie C, 11 gennaio 2025)

Chi si trova invece ancora più affossati in graduatoria sono i veneti, diciannovesimi con sedici punti conquistati dall’inizio della stagione. In serie negativa da almeno tre gare, i gialloverdi sono stati battuti in casa dalla Triestina venendo staccati proprio dagli alabardati per colpa di questo risultato. I termali non si possono permettere ulteriori stop e dovranno darsi parecchio da fare se vorranno davvero mantenere la categoria anche nella prossima annata calcistica.

DIRETTA/ Giana Erminio Pro Vercelli (risultato finale 1-2): raddoppio di Comi! (Serie C, 11 gennaio 2025)

DIRETTA PRO VERCELLI CALDIERO TERME INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’unica soluzione per poter vedere la diretta Pro Vercelli Caldiero Terme comodamente da casa riguarda l’iscrizione a Sky. Tutti gli abbonati potranno quindi sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 255 oppure utilizzare il servizio in streaming offerto tramite l’app di Sky Go.

PRO VERCELLI CALDIERO TERME, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entrambi gli allenatori sembrano propensi ad utilizzare la difesa a tre per le rispettive squadre nelle probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Caldiero Terme. Il modulo 3-5-2 con Rizzo, Clemente, Marchetti, De Marino, Iezzi, Emmanuello, Iotti, Contaldo, Pino, Comi e Coppola sarà quindi quello impiegato dai padroni di casa forti pure della recente vittoria in trasferta ottenuta contro la Giana Erminio mentre non è detto che il tecnico Soave riconfermi il 3-4-3 con Crespi, Pelagatti, Gobetti, Nessi, Baldani, Gattoni, Filiciotto, Marras, Florio, Scappini e Cazzadori visto nello scorso weekend.

DIRETTA/ Padova Caldiero Terme (risultato finale 1-0) video streaming tv: la decide Kirwan (5 gennaio 2025)

DIRETTA PRO VERCELLI CALDIERO TERME, LE QUOTE

I vari bookmakers si sono espressi su quello che potrebbe essere il pronostico dell’esito finale per la diretta Pro Vercelli Caldiero Terme e tentiamo quindi di estrapolare un verdetto plausibile attraverso le quote offerte dalle agenzie di scommesse come Betsson, Lottomatica e Goldbet. Le Bianche Casacche partono in pole position per aggiudicarsi la vittoria con l’1 pagato appunto a 1.88 mentre i Termali dovranno darsi da fare per avere la meglio sui Leoni venendo dati a 3.95. Più probabile piuttosto che si possa concretizzare invece un pareggio, dove l’x è quotato a 3.15.