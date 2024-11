Rita De Michele e Gianfranco Cipriani sono i genitori di Francesca Cipriani. La vita dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata segnata prima dall’assenza del padre e poi dalla separazione dei genitori. Il padre Gianfranco D’Altorio ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a lasciare l’Italia e a trasferirsi in America. Un trasferimento causato da una infanzia molto forte, visto che il padre di Francesca Cipriani dopo aver perso entrambi i genitori ha accettato di trasferirsi a Cleveland in America a casa di una prozia. Per un certo periodo però è tornato in Italia ed ha conosciuto Rita De Michele con cui è scattata la scintilla. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di una figlia, ma ben presto Gianfranco è dovuto tornare in America.

Alessandro Rossi, chi è il marito di Francesca Cipriani/ Lui: "Sempre uniti in qualsiasi circostanza"

“Aveva solo otto anni quando l’ho abbandonata” – ha raccontato Gianfranco Cipriani parlando della figlia Francesca. “Sono stato un padre assente” – ma l’uomo ha sottolineato che nonostante i chilometri di distanza non hai messo smesso di pensare la figlia e di portarla nel cuore.

Chi è Francesca Cipriani/ Dal Grande Fratello alla famiglia: "farò di tutto per la felicità dei miei figli"

Rita De Michele e Gianfranco Cipriani: perchè si sono lasciati i genitori di Francesca Cipriani?

Dopo la partenza per gli Stati Uniti d’America, il matrimonio i genitori di Francesca Cipriani è naufragato. Proprio la mamma di Francesca Cipriani ha deciso di mettere la parola fine al loro rapporto pur restando in ottimi rapporti. Tra mamma e figlia c’è un bellissimo rapporto e la madre Rita ha sempre difeso e sostenuto Francesca. Anche durante la sua avventura al Grande Fratello Vip, la madre Rita è entrata nella casa per supportarla e sostenerla.

“I figli sono come gli aquiloni, bisogna lasciarli volare” – ha detto la mamma di Francesca Cipriani. Non solo, la donna dalle pagine di Novella 2000 ha parlato anche di bullismo di cui Francesca è stata vittima. “E’ stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito” – ha detto la donna che le è stata sempre accanto.

Francesca Cipriani concorrente dell'Isola dei Famosi 2024?/ L'ex naufraga si candida