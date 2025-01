Rita Pavone sarà una delle grandi protagoniste della trasmissione condotta da Marco Liorni ‘Ora o Mai più’, programma che andrà in scena sabato 11 Gennaio 2025. Una vera icona della musica e dello show italiano, che da anni ricalca sulla scena italiana. Andiamo a vedere meglio chi è Rita Pavone e cosa ha fatto la nota artista durante la sua carriera.

Rita Pavone nasce il 23 Agosto 1945 a Torino. Rita debutta giovanissima nel mondo dello spettacolo, addirittura quando ha solo 14 anni. A 17 anni comincia a farsi notare nel mondo della tv e successivamente ancora giovanissima si fa notare come Gian Burrasca, con il Cantagiro la sua fama diventa internazionale ed ottiene sempre più successo.

La sua ‘Viva la pappa al pomodoro’ ha grandissimi numeri non solo in Italia ma anche nelle versioni straniere e Rita Pavone ha gran successo anche in Francia, Argentina, Giappone e Spagna. in Italia la ritroviamo a Sanremo e per oltre un decennio le sue apparizioni sono sempre più rare, fino ad un suo nuovo album nel 1989. Nel 2000 conduce I ragazzi Irresistibili e nel 2006 annuncia il ritiro dalle scene. L’abbiamo visto però cantare un’ultima volta al Festival di Sanremo nel 2020.

Rita Pavone e il suo legame con Teddy Reno

Rita Pavone è nata nella storia d’amore tra Giovanni, un operaio della Fiat e la casalinga Maria. La ragazza sembra però avere le idee chiare su cosa vuole e fin da giovanissima spicca il volo nel mondo dello spettacolo. Per quel che riguarda la sua vita privata fece molto rumore al tempo la sua storia con Teddy Reno che conobbe al Festival degli Sconosciuti. I due avevano 20 anni di differenza e la cosa fece molto scalpore a quel tempo. Lei a riguardo sottolineò: “Avevo tutti contro, ma sono stata testarda. Li avrei ascoltati sul lavoro, ma della mia vita volevo decidere io”.

Rita Pavone è sempre stata molto legata a quest’uomo, i due si misero insieme a quel tempo e la donna si è raccontata a quel tempo ai microfoni di Vanity Fair: “Sono una brava moglie, accudisco mio marito che ha 98 anni e lo faccio ancora oggi. Dopo 55 anni non ho più le farfalle nello stomaco ma ho ancora grande stima e ammirazione”. Rita Pavone ha raccontato che suo marito ha talvolta vuoti di memoria anche se comunque nulla di grave.

Grande amore anche per i figli Alex e Giorgio e Rita Pavone ha parlato anche del rapporto suo e del marito con i propri figli: “Il mio unico dispiacere è stato non esser stato dietro ai miei figli quando andavano a scuola. Io sono fiera di Alex e Giorgio, dei loro traguardi e della cultura che io non ho potuto avere. Li considero i miei migliori dischi d’oro”.