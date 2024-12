Robertino, chi è e carriera del cantante: il grande successo con Un bacio piccolissimo

Il suo vero nome è Roberto Loreti ma da tutti è conosciuto come il celebre Robertino, da molti definito un “bambino prodigio” della musica italiana. Nato a Roma nel 1946, il cantante si è distinto sin da giovanissimo per una voce limpida e cristallina: la sua passione per la musica l’ha portato a cantare inizialmente per un coro rionale e, dopo essere diventato capo-corista, si è poi esibito nell’opera lirica Assassinio nella cattedrale di Ildebrando Pizzetti.

La grande svolta nella sua carriera arriva nel 1964 quando non aveva ancora neanche compiuto la maggiore età: gli si presenta infatti l’opportunità di calcare il prestigioso palco del Festival di Sanremo, dove si esibisce con Un bacio piccolissimo, diventata presto un grande successo nonché il più celebre brano del suo repertorio. Dopo l’exploit sanremese arrivano altre importanti esperienze; sempre nel 1964 partecipa a Un disco per l’estate con Un paio di giorni e nel 1965 torna al Festival con Mia cara. Nel 1966, poi, trionfa al Festival di Napoli con Bella, tornando poi a Un disco per l’estate con Era la donna mia.

Malattia Robertino: il cantante colpito da un ictus dopo una tournée

La carriera di Robertino ha raggiunto il picco del successo negli anni ’60; dal decennio successivo in poi, infatti, la sua popolarità ha iniziato a diminuire ma lui ha sempre e comunque continuato a fare musica, effettuando serate e tournée in giro per il mondo e ottenendo grande successo in particolare nell’Est Europa.

Il cantante, inoltre, nel 2016 ha dovuto fare i conti con la malattia: un ictus che l’ha colpito in seguito ad una tournée tra Russia, Kazakistan e Ucraina e che ha pregiudicato la sua quotidianità. Robertino ne aveva brevemente parlato in un’intervista a Oggi è un altro giorno rilasciata nell’aprile 2022, spiegando di aver avuto diversi problemi di salute: “Ho avuto un ictus e mi è partito un ginocchio. Qualcosa ricordo e non ricordo ogni tanto”.

