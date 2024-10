Rocco Siffredi, chi è il celebre attore hard? La confessione “Ho vissuto una grande crisi”

Tra gli ospiti di Verissimo di oggi domenica 6 ottobre troveremo anche Rocco Siffredi, il celebre attore a luci rosse che ha saputo conquistare almeno due generazioni di spettatori, costruendo un personaggio e l’impero a luci rosse che tutti noi conosciamo e che ha ispirato negli anni documentari, film e serie, Rocco Siffredi ha però parlato in alcune occasioni anche della battaglia interiore affrontata.

In una intervista concessa al Corriere della sera, Rocco Siffredi ha svelato un momento molto curioso andato in scena nella sua vita, nato da un contatto con il compianto attore francese: “Delon mi inviò un lunghissimo vocale, che ho conservato e non ho mai fatto ascoltare a nessuno, invitandomi a non lasciarmi andare, facendomi intendere che avrei ritrovato la luce, lo richiamai e in una bellissima conversazione mi confidò che anche lui aveva provato il mio stesso dolore interiore” le parole di Rocco Siffredi.

Rocco Siffredi ricorda: “Ho vissuto degli anni bellissimi”

Non solo sofferenze, anzi, la vita di Rocco Siffredi è stata spesso colma di soddisfazioni, sia a livello professionale che personale, dalla famiglia al set: “L’anno più bello della mia vita è stato il 1996, quando è nato Lorenzo, e poi i dieci successivi, mi dividevo tra il set e i bambini, i figli sono il senso della vita” ha raccontato al Corriere della sera l’artista che oltre al figlio Lorenzo Tano ha avuto anche Leonardo dalla moglie Rosza.

Riguardo alla carriera decollata da ormai da anni, di cui Rocco Siffredi è stato uno dei pionieri, l’attore ha ammesso: “Sognavo di fare l’attore porno, avrei pagato per poterlo fare e se fai qualcosa per cui nutri passione non perdi tempo” ha detto l’artista.

