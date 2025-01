È ancora avvolta nel mistero la morte di Roger Mantovani, perché non sono state rese note le cause del decesso del conduttore di radio e tv. Stando ad alcune fonti, è morto a Palma di Maiorca all’età di 58 anni. Il condizionale è d’obbligo in questo momento di lutto per il mondo radiofonico, ma il 58enne era anche un doppiatore molto conosciuto non solo in Italia, ma anche all’estero. Ad annunciare che Mantovani è morto è stata Virgin Radio, una delle radio per le quali ha lavorato: sui canali social l’emittente radiofonica ha espresso il suo dolore e si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

“Con grande tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa di Roger Mantovani“, scrive Virgin Radio, sottolineando come in tanti volessero bene allo speaker radiofonico, una delle voci dei Weekenders per la radio sopracitata. Aveva lavorato anche per RTL 102.5, Radio Capital e Radio Studio Più, dove ha lavorato anche con Natalia Estrada.

CHI ERA ROGER MANTOVANI, IL DOLORE SOCIAL PER LA SUA MORTE

Roger Mantovani, di origini milanesi, non aveva lavorato solo in radio, ma era stato anche attore e doppiatore. Infatti, la sua voce è stata usata per diverse pubblicità in tv, inoltre ha doppiato Casey Jones in “Tartarughe Ninja alla riscossa” e ha partecipato anche a Vivere, interpretando il ruolo di un giornalista nella soap opera. Inoltre, ha condotto diversi programmi in tv su Rete 4, Canale 5 e Odeon TV.

Sui canali social di Mantovani si stanno accumulando diversi post da parte di amici e conoscenti, oltre che fan, per esprimere il dolore per la sua morte. Tra i commenti spunta anche quello di una cugina che ringrazia per la vicinanza ed esprime il suo sgomento per l’accaduto, senza però soffermarsi su cos’è successo.

