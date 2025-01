Ruben Celiberti, ex marito di Lina Sastri: un matrimonio finito dopo sette anni

Nel 1994, Lina Sastri ha sposato il ballerino argentino Ruben Celiberti, separandosi da lui dopo sette anni di matrimonio. Ma chi è l’ex marito di Lina Sastri dal quale si è separata nel 2001? L’uomo è nato a Rosario il 1 gennaio del 1964: è dunque più giovane dell’attrice con il quale ha vissuto una storia d’amore molto intensa. L’étoile, ballerino e coreografo ma anche cantante e pianista, ha vinto numerosi premi di danza dopo aver cominciato la sua carriera a Buenos Aires ed essersi perfezionato a Parigi.

Chi è Lina Sastri: dall'infanzia a Napoli al mondo del cinema/ "Mi sono sempre sentita fuori posto"

I due si sono conosciuti nel 1991 e Lina si è innamorata subito perdutamente dell’artista poliedrico: tre anni dopo, è arrivato il matrimonio che purtroppo è durato solamente sette anni. Lina e Ruben non hanno avuto figli: un grande rimpianto per l’attrice napoletana che non ha mai nascosto il suo dispiacere per non essere diventata mamma. Il destino, però, ha voluto così: non è chiaro se sia stato questo il motivo che ha portato Ruben e Lina a separarsi. I due non ne hanno mai parlato pubblicamente, difendendo la loro privacy e quella che è stata la loro storia d’amore.

Lina Sastri, la malattia della madre e la morte del fratello Carmine/ "Mamma ci ha lasciato doni preziosi"

Ruben Celiberti, ex marito di Lina Sastri: i due non hanno avuto figli

Lina Sastri e il suo ex marito Ruben Celiberti si sono conosciuti a Roma, dove lui si era trasferito per perfezionarsi come ballerino dopo aver lasciato Parigi. Nonostante la separazione avvenuta sette anni dopo il matrimonio, i due sono rimasti in buoni rapporti e hanno continuato ad esserci l’uno per l’altra. Un rapporto profondo, dunque, che li ha uniti per circa dieci anni, tre di fidanzamento e sette di matrimonio. Il fatto di non essere diventata mamma è stato sofferto da Lina Sastri che ha spiegato che avrebbe voluto dei figli e una famiglia.