Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno davvero litigato? La verità sul loro rapporto

Con il ritorno di Tu si que vales con l’edizione 2024, si riaccendono i riflettori su Sabrina Ferilli, che torna ad accomodarsi alla poltrona della giurata del pubblico. La celebre attrice romana, durante l’estate, è finita sotto i riflettori proprio per il suo rapporto con Maria De Filippi. È cosa nota che le due siano amiche di lunga data, cosa che d’altronde è stata palesata dal feeling e la vicinanza dimostrata anche di fronte alle telecamere; eppure c’è chi ha insinuato il contrario.

Lite tra Mario Cusitore e Armando Incarnato (che piange) ad Uomini e Donne/ Interviene Maria De Filippi

Sui social, c’è chi ha fatto notare di non vedere più Sabrina e Maria così vicine, insinuazione alla quale ha replicato proprio la Ferilli, smentendola di netto. D’altronde, l’attrice aveva chiarito come stessero i rapporti con Maria De Filippi anche in qualche intervista, nella quale aveva detto: “Ho un bel rapporto con lei, e nutro per Maria grande stima. Maria è tra le persone più serie che io abbia mai conosciuto in televisione. – e ancora – Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro”.

Perché Raimondo Todaro lascia Amici 2024?/ Stefano Oradei potrebbe sostituirlo

Sabrina Ferilli e la storia col secondo marito Flavio Catteno

Insomma, non ci sarebbe alcuna incrinatura nel rapporto tra Sabrina Ferilli e la conduttrice, cosa che d’altronde si rispecchia nel suo ritorno alla poltrona di Tu si que vales 2024. Nella vita privata dell’attrice, anzi, procede tutto liscio, anche nel rapporto col marito Flavio Cattaneo. Lui è un imprenditore e manager ed è sposato con Ferilli dal 2011. La coppia non ha figli e, in realtà, Sabrina non ne ha avuti anche dal precedente matrimonio con Andrea Perone, il cui matrimonio è durato 2 anni (dal 2003 al 2005). Cattaneo invece, prima di incontrare Sabrina Ferilli, era sposato con Cristina Goi da cui ha avuto due figli.