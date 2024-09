Tu sì que vales 2024, anticipazioni seconda puntata 28 settembre

È tutto pronto per la seconda puntata di Tu sì que vales 2024, che torna in onda questa sera, 28 settembre, su Canale 5 in prima serata. A partire dalle 21.30 circa, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni danno il via al nuovo appuntamento che presenterà ai giudizi una lunga serie di concorrenti che si esibiranno per conquistare un posto nella semifinale del programma. Ad assistere alle performance è il quartetto composto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, mentre alla poltrona della giuria popolare c’è l’immancabile Sabrina Ferilli.

E non mancheranno, nel corso di questa seconda puntata di Tu sì que vales 2024, le incursioni esilaranti di Giovannino, che per questa edizione ha deciso di portare sul palco un approccio diverso e più distaccato da Sabrina Ferilli; ma quanto durerà?

I concorrenti di Tu si que vales 2024: chi è già passato

In attesa di scoprire come andranno i nuovi battibecchi tra Ferilli e Giovannino, ricordiamo che i concorrenti in gara, per poter arrivare alla semifinale e passare il provino, dovranno ottenere almeno due sì dalla giuria e la maggioranza del pubblico. Qualora ottenessero il 100% del gradimento del pubblico, potranno avere la possibilità di andare direttamente in finale, cosa che saranno i 4 giurati, in modo unanime, a decidere. Finora un solo concorrente ha conquistato la finale diretta e si tratta di Matteo Fraziano, un artista delle ombre cinesi.

Gli altri concorrenti che hanno ottenuto il pass della giuria alla fase successiva nella prima puntata sono stati: Nanjing Acrobatic, Marcelito Pomoy, Viggo Venn, Colombia Salsa Style, Young Min, Compagnie Youcef Ouali, Solange Kardinaly, Louis Biggs, Compagnia Lift, Marceau Bidal, Kevin James, Vincenzo; Matteo, Cristian e Adam; Zach’s Contraptions.

Come vedere Tu sì que vales 2024 in diretta streaming

Ricordiamo che nel corso della seconda puntata di Tu sì que vales 2024 ci sarà anche spazio per la Scuderia Scotti, il simpatico team di Gerry Scotti che ha già assoldato il suo primo concorrente: il ballerino Bruno Costanza. Infine, ricordiamo che Tu si que vales 2024 può essere seguito in diretta televisiva, sintonizzandosi su Canale 5 a partire dalle 21.20, ma anche in diretta streaming. Per farlo bisognerà collegarsi a Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come app per pc, tablet, smartphone e smart tv. Qui sarà possibile trovare anche i video delle esibizioni singole dei concorrenti e la puntata andata in onda a partire dal giorno dopo.

