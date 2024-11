Samuele Carniani ha subito un’operazione per rimuovere il tumore: come sta

Solo pochi giorni fa, Samuele Carniani svelava, attraverso il suo profilo Instagram, di essere malato di tumore. A distanza di pochi giorni dal lungo e toccante post, Samuele è riapparso sui social con una foto che lo vede in un letto d’ospedale, con la quale ha annunciato di essersi sottoposto ad un’operazione per rimuovere il tumore.

Stando alle poche ma incisive parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, l’operazione è andata bene e il tumore è stato rimosso: “Samuele 1 tumore 0. Sto fatto di morfina, quanto è bello! Grazie a tutti di cuore. Ho vinto”, ha scritto Samuele, mostrandosi sereno nel suo letto d’ospedale. Una notizia che ha rincuorato i suoi follower, molto preoccupati dopo le dichiarazioni con le quali Carniani ha parlato per la prima volta della sua malattia.

L’ex di Uomini e Donne Samuele Carniani aveva annunciato solo pochi giorni fa la sua malattia

Samuele Carniani aveva infatti dichiarato di avere un tumore allo stomaco da ormai 5 anni, specificando che si tratta di un “GIST (gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico“. Nello stesso messaggio, l’ex volto di Uomini e Donne ha chiarito di essersi sottoposto alle visite di rito per comprendere si fossero i requisiti per operare e dunque rimuovere il tumore. “Oggi era il giorno più importante, tac addome e torace per non avere ulteriori brutte sorprese e così è stato. Quindi diciamo un po’ di fortuna c’è stata.” ha spiegato Samuele, che a Uomini e Donne si è fatto conoscere nelle vesti di corteggiatore di Roberta Giusti. Ora che l’operazione ha avuto buon fine, i sostenitori del ragazzo attendono con ansia aggiornamenti positivi sulle sue condizioni di salute.

