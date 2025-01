Non va bene la prova con la croquembouche per Samuele, così come per tanti altri compagni, che hanno trovato parecchie difficoltà nello skill test con Iginio Massari. L’aspirante chef, deluso ed emozionato, ha rivelato: “Sto smettendo di crederci”. Spiegando poi ancora: “Non riuscire a fare quello che ho in testa mi deprime molto”. Di fronte ai giudici, il concorrente di Masterchef 14 ha raccontato: “Non so se questa è la mia strada. Io sono ossessionato dalla cucina, ci penso appena mi sveglio fino a quando non mi addormento e lo sogno tutti i giorni. Non riuscire ad esprimermi e non riuscire a fare quello che vorrei fare bene mi distrugge e un po’ mi demoralizza”.

Chef Barbieri, allora, lo ha invitato a pensare a qualcuno al quale vuole bene. Samuele, ancora in lacrime ha spiegato: “Io volevo dedicare questo piatto a mio papà. Infatti oggi che abbiamo un bel rapporto”. L’aspirante chef, ancora ha aggiunto: “Quando avevo 15 anni stavo perdendo il rapporto con mio papà e avevo messo anche un po’ di volergli bene, è brutto da dire. Crescendo, con la cucina, forse è tornato ad essere orgoglioso di me ma non gli ho mai detto quanto gli voglio bene”.

Samuele si emoziona: “Volevo dedicare il piatto a papà”. E Barbieri…

Dopo le parole emozionanti di Samuele, Chef Barbieri lo ha rincuorato ancora: “Glielo dedicherai un piatto a tuo papà. Farai un grande piatto e glielo dedicherai. Non ho dubbi su questo. Non averli neanche tu”. La storia di Samuele non ha lasciato indifferenti i compagni: in balconata, Franco e Simone si sono emozionati. Il piatto di Samuele, alla fine, non è risultato neppure tra i peggiori, nonostante non fosse affatto ben eseguito.