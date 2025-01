Chi sarà il vincitore di Sanremo 2025? Tra meno di un mese avrà finalmente inizio il Festival della Canzone Italiana. Per la precisione, la kermesse musicale andrà in onda su Rai 1 da martedì 11 febbraio fino a sabato 15 febbraio 2025. Circa un mese fa, il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato i nomi dei trenta cantanti in gara, presentando una schiera di artisti tutti diversi tra di loro: da volti della nuova generazione come Tony Effe ed Olly, a mostri sacri della musica come Massimo Ranieri e Marcella Bella, fino ad ‘outsider’ come Brunori Sas e Willie Peyote.

Sebbene non si conoscano ancora le canzoni che verranno presentate, il pubblico ha già iniziato a fare dei possibili pronostici su chi potrebbe conquistare la vittoria in quest’edizione del Festival della Musica Italiana. Con la pubblicazione delle prime pagelle da parte dei giornalisti, poi, c’è chi ha deciso di chiedere un parere all’Intelligenza Artificiale, in attesa di ascoltare finalmente i brani. Ad esempio, Fanpage ha consultato Chat GPT, mentre Biccy ha chiesto una classifica a Grok.

Sanremo 2025: ecco chi sarà il vincitore secondo l’intelligenza artificiale

Valutando le recensioni di Fanpage, Corriere della Sera e Sky TG24, Chat GPT ha svelato le prime tre posizioni del Festival di Sanremo 2025: Simone Cristicchi al primo posto, seguito da Giorgia e Brunori Sas. Grok, invece, ha dato un podio molto simile, ad eccezione di un solo artista, ovvero Cristicchi. Stando a quanto rivelato dalla classifica di Biccy, a trionfare sarà Olly, mentre il secondo e terzo posto andranno rispettivamente Brunori Sas e Giorgia. Dei risultati quasi uguali, dovuti anche ai voti alti che questi cantanti hanno ricevuto dai giornalisti.

Allo stesso modo, l’intelligenza artificiale posiziona agli ultimi posti della classifica artisti della nuova generazione come Sarah Toscano e Tony Effe, insieme al polemico Fedez. Tuttavia, questa previsione è basata sui giudizi dei critici ed è molto probabile che ci saranno variazioni importanti con il televoto. Basti pensare che, quattro anni fa, Fedez si trovava nel fondo della classifica, per poi risalire clamorosamente grazie ai voti del pubblico. Quest’anno, a causa degli ultimi scandali, i voti a favore del rapper potrebbero essere decisamente di meno, ma presumibilmente artisti come Tony Effe o Sarah Toscano riceveranno un grande supporto dai loro fan.