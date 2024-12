LA SANTA MESSA E L’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO PER L’IMMACOLATA CONCEZIONE: INFO E ORARI SULLA DIRETTA VIDEO STREAMING

Si rinnova la tradizione della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria nella giornata di oggi 8 dicembre 2024, di fatto anche la seconda domenica di Avvento prima di Natale: una lunga giornata ricca di tre appuntamenti centrali con Papa Francesco, tutti trasmessi in diretta tv e video streaming, con la possibilità di pregare la Madonna per le proprie intenzioni e per la pacificazione globale come richiesto dal Santo Padre nel messaggio di dicembre alla Rete Mondiale di Preghiera.

ENCICLICA DILEXIT NOS/ "Se non amiamo il cuore carnale di Cristo la nostra fede è solo un discorso"

Alle ore 9.30 si comincia con la Santa Messa per l’Immacolata Concezione presso la Basilica di San Pietro, disponibile su Tv2000 e Rai1 oltre che in diretta video streaming sull’app RaiPlay, sul canale online Rai1-RaiPlay e sul canale YouTube di Vatican News; celebra Papa Francesco assieme ai nuovi Cardinali appena ordinati in Concistoro (qui tutti i nomi e i profili). Si prosegue poi alle ore 12 con il consueto Angelus domenicale, oggi interamente dedicato all’Immacolata Concezione e al Vangelo sull’Annunciazione di Maria: infine, alle ore 16 presso Piazza di Spagna a Roma è atteso Papa Francesco per il consueto Atto di Venerazione alla statua dell’Immacolata Concezione.

Fondazione PRO Rete Mondiale di Preghiera del Papa/ “La speranza come azione e la costruzione della pace”

Una curiosità che riguarda la tradizione liturgica cristiana e che riaccade oggi 8 dicembre con la coabitazione tra la celebrazione della Immacolata Concezione di Maria e la seconda domenica di Avvento: per le Letture, i paramenti e le preghiere della Santa Messa, “prevale” la festa mariana sulla normale liturgia domenicale di Rito Romano. Saranno dunque lette durante la Liturgia della Parola i brani decisi dalla CEI per la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ovvero la Prima dal libro della Genesi sull’episodio dell’albero della conoscenza nel Giardino dell’Eden, la seconda di San Paolo agli Efesini sulla creazione del mondo e il Vangelo sull’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele alla Madonna.

Pier Giorgio Frassati Santo nonostante le fake news/ Dai rapporti promiscui alla sepoltura: tutte le bufale

L’APPELLO DI PAPA FRANCESCO PER LA PACE CON MARIA IMMACOLATA CONCEZIONE

L’Immacolata Concezione, va ricordato, è un dogma di fede istituito dalla Chiesa con Papa Pio IX nella bolla “Ineffabilis Deus” del 1854 e rappresenta l’assoluta certezza della nascita di Maria senza peccato originale, né durante il concepimento né soprattutto nel corso della sua vita terrena. Come ha spiegato Papa Francesco nell’Angelus dopo la Santa Messa lo scorso 8 dicembre 2023, la solennità dell’Immacolata Concezione rimanda alla memoria del “dono unico” che Maria ha ricevuto e che a sua volta ha ri-donato all’intera umanità.

Il cuore della Madonna, totalmente libero dal peccato proprio tramite l’Immacolata Concezione, è ricco di stupore per le opere di Dio e di fedeltà per le cose semplici: «Maria Immacolata ci aiuti a stupirci dei doni di Dio e a rispondervi con la fedele generosità di ogni giorno», spiegava Papa Francesco nell’Angelus dello scorso anno. Una fedeltà nel bene e per il bene che ha permesso al dono eterno di Dio di poter crescere in lei per dare compimento al destino libero del cristianesimo: con il Giubileo 2025 alle porte, il messaggio-appello del Papa per una pace globale si lega a doppio filo al dono della Madonna Immacolata, «La speranza è un’ancora. Un’ancora che getti con la corda e che affonda nella sabbia. E noi dobbiamo restare attaccati alla corda della speranza».