LA SANTA MESSA IN DIRETTA TV SU RAI 1 OGGI DA ALIA (PALERMO): ORARIO E INFO VIDEO STREAMING

Si cambia scenario anche questa settimana per la Santa Messa su Rai 1 in diretta tv e video streaming: per la celebrazione eucaristica di oggi domenica 8 ottobre 2024 l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI ha individuato nel Santuario di Santa Maria delle Grazie ad Alia, in provincia di Palermo ma nella Diocesi di Cefalù, la cornice adatta per la Santa Messa su Rai 1 dalle ore 10.55.

Consacrata nel 1600 in pieno stilo barocco, la Chiesa Madre di Alia è divenuta Santuario mariano dal 1957 e da allora migliaia di pellegrini fanno visita alla bella struttura voluta da Donna Francesca Cifuentes de Heredita nel Sedicesimo Secolo. Per la Santa Messa di oggi è prevista la celebrazione con il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, con l’orario di inizio fissato per le ore 10.55: è disponibile dunque sia la diretta tv su Rai 1 che ovviamente la diretta video streaming sull’app Raiplay e sul sito online RaiPlay RaiUno . Al termine della Santa Messa il consueto appuntamento con “A Sua Immagine” che si collegherà con gli eventi in programma nel lungo viaggio apostolico di Papa Francesco in Asia e Oceania.

LE LETTURE DI OGGI PER LA SANTA MESSA SU RAI 1: IL VANGELO CON GESÙ E IL SORDOMUTO

Come da tradizione, concentriamoci ora sulle Letture del giorno che la CEI dispone con il messale del rito romano per la Santa Messa di oggi su Rai1 (e in tutte le altre parrocchie del mondo, ad esclusione di quelle con rito ambrosiano che hanno letture e Vangelo diversi). Nella Santa Messa per la XXII Domenica del tempo ordinario, la Prima Lettura è tratta dal Libro del Profeta Isaia e riguarda il coraggio della fede in Dio che farà riaprire gli occhi ai ciechi e le orecchie ai sordi; con il Signore la ricompensa già sulla terra sarà ricondotta.

Nella Seconda Lettura della Santa Messa di oggi su Rai 1, il messale riporta la Lettera di San Giacomo Apostolo che si sofferma sulla scelta di Gesù di rendere i poveri in spirito i veri eroi del Regno di Dio: «Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano?». Infine il Vangelo di oggi, tratto da San Marco e che si sofferma sul dialogo tra Gesù e il sordomuto a Sidone: nel tornare a fare udire i sordi e parlare i muti, il Signore compie l’ennesimo miracolo cercando di rimanere “discreto” e in disparte, ma con le voci (e la fede) del popolo che cresceva a dismisura davanti alle grandi opere che Lui compiva.