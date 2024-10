È una vera e proprio – folle – violenza quella che si vede negli occhi del (presunto) santone Kadir che da giorni sta animando il piccolo paesino pugliese di Miggiano, attirando le attenzioni di numerosi giornalisti: tra questi non manca la troupe di Pomeriggio 5 che nella giornata di ieri è stata protagonista involontaria di una vera e propria aggressione che ha visto il santone dare in escandescenza, arrivando anche a colpire e spintonare Francesca Pizzolante; il tutto – ovviamente – sotto gli occhi vigili delle telecamere che hanno immortalato in video il delirio del santone Kadir mandandolo in onda e facendolo – prevedibilmente – rimbalzare ovunque sui social.

Partendo dal principio, del santone Kadir si parla soprattutto in relazione alle denunce presentate dai familiari dei suoi due adepti che credono che l’uomo li stia manipolando per un non meglio precisato doppio fine: testi al centro dei numerosi servizi di Pomeriggio 5 e che è stata più volte smentita – anche dopo l’aggressione di ieri – dagli stessi adepti che sostengono di aver trovato nell’uomo una sorta di messia e guida per raggiungere l’illuminazione divina.

A fronte dell’ennesimo tentativo di parlare con il santone Kadir e con Marika (l’adepta al centro della presunta manipolazione, assieme a Luigi), l’uomo ieri avrebbe dato in escandescenza per quelle ritiene “accuse fondate su niente“: in pochi secondi con una sberla fa cadere il microfono il giornalista Barbara Di Palma – presente assieme a Pizzolante -, gridando che chi “pecca contro la volontà di Dio riceve il sesto spirito, la collera” per poi aizzare l’intero paese ad “alzarsi contro questi menzogneri”.

La sproloquio furioso del santone Kadir (però) non si placa e – poco prima di precisare che “gli angeli mi conoscono e vengono a tenermi calmo” – dopo aver messo in chiaro che “state giocando con il fuoco” avrebbe anche gridato che (riferisce il Corriere) “ucciderò qui davanti a tutti (..) chi continuerà a perseguitarmi“: l’alterco è andato avanti ancora un paio di battute – tutto sullo stesso registro – e a riportare la calma ci hanno pensato i Carabinieri che una volta intervenuti hanno fatto allontanare il santone Kadir; mentre ora spetterà alle giornaliste aggredite decidere se sporgere o meno denuncia nei suoi confronti.

Il video dell’aggressione del santone Kadir

La rabbia di Kadir: il santone del Salento contro i giornalisti#Pomeriggio5 pic.twitter.com/3muOG2BU36 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 10, 2024

“È meglio che ve ne andate” Il santone del Salento Kadir contro i giornalisti#Pomeriggio5 pic.twitter.com/goC9VaWnO5 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 10, 2024