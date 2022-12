Sara Di Vaira contro Lucarelli: “Non le risponderò mai al telefono”/ “Lorenzo? Ecco perché non l’ho salvato”

Sara Di Vaira spiega perché non ha salvato Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle 2022

Per la puntata di Oggi è un altro giorno del 23 dicembre, Serena Bortone ha deciso di invitare in studio la giuria di Ballando con le stelle al completo. D’altronde tra poche ore ci sarà la finalissima e in studio si è parlato non sono di cosa accadrà questa sera, ma anche delle polemiche sorte in studio con Selvaggia Lucarelli (assente tra gli ospiti della Bortone). Si è dunque parlato dell’affaire Lorenzo Biagiarelli, in virtù dell’ultimo lungo e polemico post scritto da Selvaggia sul compagno.

Sara Di Vaira, ex ballerina di Ballando oggi parte della giuria popolare, ha spiegato il motivo per il quale, pur considerando Lorenzo tra i migliori concorrenti in gara, ha preferito salvare altri meno abili in pista. “Era giusto che il ripescaggio fosse fatto da chi non ha veramente raccontato niente all’interno del programma. Lui è bravissimo ma non si è mai aperto veramente con il pubblico e con tutte le persone che erano lì. – ha spiegato la Di Vaira, aggiungendo – Quindi io e Simone Di Pasquale abbiamo deciso di salvare le persone che magari non venivano aiutate dal ballo ma si davano al programma”.

Sara Di Vaira contro Selvaggia Lucarelli: “Non le risponderò mai al telefono”

Pensiero simile quello di Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni che, pur sottolineando le capacità di Biagiarelli, trovano che Iva Zanicchi abbia dato di più al programma. Infine la parola torna a Sara Di Vaira che, parlando proprio di Selvaggia Lucarelli, dichiara: “Io non mi fido a chiamarla perché lei registra le telefonate. Io gli altri giudici li ho sempre chiamati e ho anche avuto confronti accesi ma mi fidavo. Con lei il confronto non è alla pari perché la chiami e poi ti ritrovi sui social. Non le risponderò mai al telefono”.

