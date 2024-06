Sara e Davide Gugliotta, padre e figlia a Io Canto Family 2024/ Coppia in semifinale, vittoria alla portata?

Sara e Davide Gugliotta in semifinale a Io Canto Family 2024: andranno in finale?

Il percorso di Sara e Davide Gugliotta a Io Canto Family 2024 proseguirà questa sera nella semifinale del programma, con l’obiettivo di raggiungere la finalissima in programma mercoledì 12 giugno. Padre e figlia fanno parte del team capitanato da Anna Tatangelo e hanno ben figurato in queste puntate; nel corso dell’ultimo appuntamento, andato in onda lo scorso 3 giugno, hanno portato in scena l’interpretazione di un grande classico del repertorio di Claudio Baglioni: Strada facendo.

Bobby Solo: chi è e l'amore con la moglie Tracy Quade/ I figli Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan...

Una performance decisamente positiva, anche perché i due hanno un’intesa canora notevole; in particolare, Davide riesce ad essere efficace e non a caso ha ottenuto gli applausi da parte del pubblico. Alla fine il team di Anna Tatangelo si è piazzato al terzo posto nella classifica finale e ha mantenuto entrambe le sue coppie: non solo Sara e Davide Gugliotta ma anche Grace Cuomo e la madre Joanna.

Finalisti Io canto family 2024: chi sono?/ Pronostico: papà Alessandro e la figlia Marika tra i favoriti

Sara e Davide Gugliotta, le esibizioni clou del loro percorso televisivo

Sara e Davide Gugliotta possono ancora sognare in grande e sperare di raggiungere la finalissima; tutto dipenderà però dalle prestazioni nella semifinale di stasera, un vero e proprio giro di boa per tutte le coppie di Io Canto Family 2024 ancora in gara. Padre e figlia, del team di Anna Tatangelo, hanno effettuato sinora un percorso importante, regalando al pubblico grande emozioni sulle note di canzoni intramontabili e anche piuttosto complicate da interpretare: dall’omaggio a Lucio Battisti con Il mio canto libero a Up where we belong, sino al duetto con Anna Tatangelo sulle note di Brividi.

IO CANTO FAMILY 2024, SEMIFINALE/ Diretta, concorrenti e vincitore: quale coppia verrà eliminata?

Oltre al talento canoro e alle capacità interpretative, Sara e Davide Gugliotta hanno conquistato il pubblico anche per il valore emozionale offerto sul palco. La ragazza, in particolare, ha mostrato un lato intimo di sé parlando del rapporto con la madre, che non sempre è stata presente nel corso della sua vita. Per lei è però poi arrivato un bellissimo video-messaggio proprio da parte della mamma, una sorpresa che l’ha commossa e che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA