Sara Fantini, campionessa fidentina di lancio del martello alle Olimpiadi di Parigi 2024 è anche una paladina per i diritti delle donne di accettare sé stesse, specialmente per quanto riguarda un corpo “non conforme”. L’atleta si esibirà in Francia il 6 agosto 2024 a partire dalle ore 20.00, dopo la qualifica per le finali ottenuta domenica. Dietro c’è stato tantissimo lavoro e tantissimo impegno, che le hanno permesso di conquistarsi l’ottavo posto in classifica.

Sara Fantini non è solo la grande speranza per gli azzurri, ma è anche un Carabiniere che ogni giorno lotta contro le ingiustizie: un tema che le sta molto a cuore è quello dell’accettazione del proprio corpo, dato che la sua disciplina richiede spesso un corpo prestante e “non conforme” alla norma sociale. Un aspetto che Sara combatte ogni giorno, trovatasi di fronte al tabù dell’estetica. Tempo fa, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport aveva difatti parlato di quanto fosse difficile trovare persone disposte ad iniziare questa disciplina, raccontando di reclutamenti difficili per via degli stereotipi sul fisico. Ma chi è Sara Fantini? Scopriamolo di seguito.

Sara Fantini in finale al lancio del martello: “E pensare che prima lo sport mi faceva paura”

Oltre ad essere un’atleta di altissimo livello, Sara Fantini è figlia di due lanciatori, a loro volta finalisti alle Olimpiadi. Stiamo parlando di Paola Iemmi, specialista nel giavellotto e Corrado Fantini, finalista nel lancio del peso nel lontano 1996. Sara è quindi cresciuta in mezzo all’amore per questo sport, anche se la sua storia è molto particolare. La campionessa non ha voluto avvicinarsi alla disciplina fino al 2013, perché il lancio del peso le faceva molta paura, specialmente dopo aver visto con quanta fatica i suoi genitori si erano allenati per tutta la vita. Inizia quindi con il tennis, poi con l’equitazione, fino ad arrivare al lancio del disco.

Nel 2017 vince il suo primo titolo italiano, mentre poi conquista il bronzo agli Europei e la medaglia d’oro a Roma, che l’ha portata diretta alla qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una carriera già brillante, ma allo stesso tempo una vita privata assai misteriosa. Sara Fantini, infatti, non ha mai parlato di un possibile fidanzato, ed è molto attenta a difendere la sua privacy e la sua reputazione da atleta attenta ad abbattere ogni stereotipo.