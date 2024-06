Sarah Toscano: “Tanti momenti duri ad Amici”/ “Maria De Filippi mi è stata vicina. Le sue critiche…”

Sarah Toscano, il retroscena sulla vita ad Amici 2024

Giovanissima e con tanti sogni professionali da raccontare, Sarah Toscano, dopo la vittoria ad Amici 2024 e la partecipazione al Radio zeta future Hits 2024 che le ha permesso di assaporare il calore del grande pubblico, si racconta ai microfoni della sua ex insegnante Lorella Cuccarini che l’ha intervistata per il format “Dimmi di te” pubblicato sul suo canale You Tube. Nella lunga conversazione con Lorella Cuccarini, Sarah ripercorre tutti i mesi trascorsi nella scuola di Amici di Maria De Filippi ammettendo di aver affrontato anche momenti difficili. Sarah racconta di non aver ancora metabolizzato la vittoria ad Amici: “E’ tutto veramente strano”, racconta Sarah che, tra un impegno e l’altro, è comunque riuscita a tornare a casa per godersi una cena in famiglia.

Ritornando ai mesi trascorsi in casetta, tuttavia, Sarah racconta con assoluta sincerità i momenti bui affrontati: “Non mi ero data limite o una scadenza ma nello stesso tempo non avevo aspettative molto alte. Ho avuto tanti momenti duri in casetta, sia a livello umano che a livello artistico. All’esterno hai distrazioni, televisione, telefono , lì no e dovevi affrontare i problemi o starci male a vita”, le parole della cantante.

Sarah Toscano e il rapporto con Maria De Filippi

Una figura fondamentale per il percorso di Sarah Toscano ad Amici 2024 è stata sicuramente Maria De Filippi la cui presenza è fondamentale per i ragazzi sia per affrontare i momenti difficili e le critiche sia per restare con i piedi per terra di fronte ai troppi complimenti. ““Maria è stata davvero vicina a tutti. È la prima persona che quando vedeva che stavi giù ti chiedeva qualcosa. Si interessava a noi e a quello che stavamo facendo. Ci ha sempre dato consigli”, racconta Sarah.

“Quando avevo bisogno di lei bastava chiedere e si faceva sentire. La cosa bella di Maria è che quando ti dava una critica, tu non la prendevi male perché dicevi: ‘se lo dice lei è così e basta’. Non ha peli sulla lingua. Le cose che pensa te le dice. Non ti dice solo che sei bravo. Se vedeva che una cover non le piaceva te le diceva. Era molto d’aiuto questa cosa”, ha concluso.

