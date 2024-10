Finisce nel modo più iconico l’esperienza della tentatrice Saretta a Temptation Island. Dopo la proposta di Antonio di passare qualche giorno fuori dal villaggio in esterna, la giovane ha deciso di dire all’uomo, il fidanzato di Titty, di non essere interessata a lui e di provare solamente un sentimento di amicizia nei suoi confronti.

Così, non appena comunicato la sua volontà di rimanere solamente amici ad Antonio, la tentatrice ha fatto le valigie per abbandonare il villaggio. Una decisione inedita, mai vista nella storia di Temptation Island: mai nessuna, prima di lei, aveva abbandonato in anticipo il programma pur di non proseguire una conoscenza con il fidanzato.

Saretta lascia il villaggio di Temptation Island. Il web esplode: “È scappata per colpa di Antonio”

Dopo la decisione assunta dalla tentatrice di Temptation Island di abbandonare il villaggio pur di non continuare ad alimentare le speranze di Antonio, il web si è scatenato, riempiendo di complimenti Saretta, unica tra le tentatrici che ha preso una decisione vera senza prestarsi alle dinamiche del programma. “Saretta che scappa dal villaggio pur di non trascorrere altro tempo con Antonio” si legge in un commento. E ancora: “Saretta la tentatrice che scappando fa capire “non mi pagate abbastanza per sopportare questo” è la cosa più bella vista in questa edizione“.

“Io penso che nessuno rinuncerebbe ad una settimana gratis, pagata e in Sardegna. Tranne Sara, Saretta scappa proprio” si legge sul web. E ancora in altri commenti vediamo: “Un minuto di silenzio per Saretta che rinuncia al suo cachet pur di tenersi alla larga dal maiale viscido decerebrato”, “Saretta pur di non avere a che fare al cinghiale ha preferito perdere anche il posto a U&D”, “Povera Saretta, costretta a rinunciare a dei soldi e ad una vacanza in Sardegna per colpa dell’ignoranza di un uomo piccolo piccolo”.