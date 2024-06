Scaletta Annalisa: concerto a Ferrara oggi 26 giugno 2024/ Da Euforia a Bellissima, tutte i brani in ordine

Annalisa oggi in concerto a Ferrara: prosegue il tour di successo della cantante

Momento magico per Annalisa che, dopo il ritorno al Festival di Sanremo e dopo il duetto con Tananai che ha scatenato l’enutisiamo del pubblico di entrambi gli artisti, torna in concerto oggi, mercoledì 26 giugno 2024, in quel di Ferrara. Sempre più protagonista indiscussa della scena musicale italiana con tantissimi brani con cui ha scalato le classifiche portando a casa importanti riconoscimenti, Annalisa, in tour, si trasforma in una vera perfomer e, oltre ad incantare tutti per la sua grande potenza vocale con cui non sbaglia una nota, stupisce per la capacità di essere sensuale senza perdere la sua eleganza e raffinatezza.

Questa sera, in quel di Ferrara, Annalisa è così pronta a stupire per una scaletta ricca di brani in cui potrà sfoggiare un talento artistico fuori dal comune regalando al proprio pubblico una serata magica prima di spostarsi a Cattolica, Marostica, Catania, Palermo e Gallipoli solo per citare alcune delle città in cui farà tappa il tour di Annalisa.

Scaletta Annalisa in concerto a Ferrara: tutti i suoi più grandi successi

E’ una scaletta ricca dei più grandi successi di Annalisa che, negli ultimi anni, è riuscita a rinnovare totalmente non solo la propria immagine, ma anche il genere musicale conquistando anche chi, inizialmente, non amava in modo particolare le sue canzoni. Nella scaletta del concerto di Ferrara di Annalisa, così, spicca la presenza degli ultimi successi come Bellissima, Sinceramente ma anche Indaco Violento a cui è affidata la chiusura della scaletta che, invece, si apre con brani come Il Glitch, Euforia e La crisi a Saint-Tropez.

Nella scaletta di Annalisa, inoltre, non mancano i medley come quello formato da canzoni molto amate dai suoi fan ovvero Diamante lei e luce lui, Una finestra tra le stelle e Senza riserva. Tra i brani previsti, inoltre, anche Sweet Dreams (Are Made of This) eseguita a Sanremo durante la serata delle cover.

Tutti i brani della scaletta di Annalisa in concerto a Ferrara

Il Glitch

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Storie Brevi

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

