E’ stata senza dubbio tra le regine dell’estate all’insegna della musica e, per non lasciare che la bella stagione sbiadisca senza un’ulteriore carrellata di hit, arriva questa sera 5 settembre il concerto-evento Annalisa – Tutti in Arena 2024. Lo show è andato in scena lo scorso 31 maggio con una scaletta che ovviamente include tutti i cantanti più seguiti della scena italiana. Grazie alla diretta tv su Canale 5 di questa sera anche chi non è riuscito a godersi l’evento dal vivo potrà gioire e cantare a squarciagola seguendo le emozioni del concerto Annalisa – Tutti in Arena 2024.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, trionfano Annalisa e Tananai con "Storie brevi"/ Tutti i premi assegnati

Come anticipato, la diretta Annalisa – Tutti in Arena 2024 – concerto andato in scena lo scorso 31 maggio all’Arena di Verona – prevede una scaletta dalle emozioni imperdibili. Tra i cantanti che saliranno sul palco spiccano nomi come Giorgia, Elisa, Irama; volti dominanti della scena musicale italiana. Ma sarà soprattutto Annalisa ad ergersi come protagonista regalando al pubblico alcune delle canzoni più iconiche degli ultimi tempi: da “Mon Amour” a “Bellissima”, passando per “Dieci”.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2024/ Scaletta e diretta streaming: lo show comincia con la dance cam

Annalisa – Tutti in Arena 2024: dove vedere l’evento di stasera in diretta tv e streaming

La diretta tv del concerto-evento Annalisa – Tutti in Arena 2024 sarà disponibile su Canale 5 in prima serata. In parallelo, i fan della cantante potranno beneficiare anche della diretta streaming del concerto mediante l’apposita app Mediaset Infinity. Dunque, non mancherà la possibilità di non perdersi nemmeno un attimo dello show canoro di questa sera – 5 settembre – con una scaletta decisamente imperdibile.

Scaletta Annalisa – Tutti in Arena 2024: tutte le canzoni e i duetti imperdibili

Ultimate le informazioni sulla diretta tv e streaming del concerto Annalisa – Tutti in Arena 2024, è giunta l’ora di tuffarsi nella ricca scaletta che andrà a scandire la serata. Come anticipato, la cantante sarà accompagnata nelle sue canzoni da diversi ospiti che saliranno sul palco per imperdibili e soprattutto inediti duetti.

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: diretta e streaming 1 settembre/ Ultimo giorno: Annalisa e Tananai

– Euforia

– La crisi a Saint-Tropez

– Se avessi un cuore

– Domani

– Eppure sentire con Elisa

– Ragazza sola

– Direzione la vita

– Movimento lento

– La genesi del tuo cuore con Irama

– Bye Bye

– Rosso corallo

– Tsunami

– Storie Brevi con Tananai

– Mon Amour

– Superclassico con Ernia

– Diamante lei e luce lui

– Vento sulla luna

– Tango con Tananai

– Nuda

– Stelle

– Bollicine

– Come saprei

– Tropicana

– Il mondo prima di te

– Sweet Dreams

– Eva+Eva con Rose Villain

– Bellissima

– Sinceramente