Scaletta Ariete concerto a Napoli oggi 18 luglio 2024/ Cicatrici, Mille guerre e le altre possibili canzoni

Scaletta del concerto di Ariete a Napoli oggi 18 luglio 2024: le info

C’è grande attesa a Napoli per il concerto di Ariete, previsto oggi, giovedì 18 luglio 2024, all’Arena Flegrea, ma sulla scaletta ci sono poche certezze, quindi al momento ci si può affidare a quella di Padova, dove si è esibita a giugno nella data zero de La notte tour d’estate, in alternativa c’è quella del concerto di Senigallia. Per quanto riguarda invece l’orario, Ariete salirà sul palco alle ore 21 per proporre anche le canzoni del suo ultimo album “La notte“, uscito nel settembre scorso, oltre alla canzone Marie di guai, che aveva portato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Scaletta Salmo e Noyz Narcos: concerto Lucca Summer Festival 2024 oggi 18 luglio/ Anthem e le altre canzoni

Ariete sarà impegnata nel tour estivo fino alla metà di agosto: a tal proposito in un’intervista a MySecretCase la giovane artista, che viene identificata come la voce della Gen Z per i temi che affronta nelle sue canzoni e come, ha spiegato che i suoi concerti “sono spazi liberi“, quindi i suoi fan devono sentirsi liberi, che è anche quello che vuole trasmettere con la sua musica.

Calcutta, concerto da record a Milano con la fidanzata Angelica/ Morgan ‘attacca’ con un video, poi rimosso

Ariete e il tour estivo: “Il pubblico muove tutto”

Ariete, tornata a maggio sul palco dopo l’intervento al femore, ha parlato del tour La notte d’estate anche a Radio Deejay, spiegando che si sta muovendo molto e che ci sono delle opportunità che vanno colte al volo, infatti questo lavoro riguarda quattro progetti, due album e due Ep, quindi racchiude quattro anni. Ariete è grata ai fan che la seguono anche dal vivo, perché è consapevole del fatto che non sia scontato che il pubblico continui a seguirla ancora ed è proprio il pubblico il motore di tutto.

C’è poi l’aneddoto relativo a quando andava a salutare i suoi fan che si posizionavano davanti alle transenne la notte prima del concerto: risale a due anni fa, quando al Rock in Roma decise di fare una sorpresa, perché era la prima volta che accadeva a lei, che aveva fatto lo stesso per Coez, quindi è nata una sorta di “moda, ha raccontato Ariete, che da allora ha portato in qualche occasione la colazione ai fan che si presentavano in anticipo al concerto.

IL CASO MORGAN/ Il dottor Jekyll e Mr. Hyde della musica italiana?

La possibile scaletta del concerto di Ariete a Napoli

Cose in comune

Un’altra ora

Mille guerre

Dormiveglia

Caramelle

L

Nostalgia

Solo te

Amianto

Spifferi

Ossa rotte

Pillole

Castelli di lenzuola

Rumore

Quel bar

Avviso

Cicatrici

Iride

Mare di guai

Venerdì

L’ultima notte

18











© RIPRODUZIONE RISERVATA