Scaletta concerto Black Eyed Peas a Milano, oggi 16 luglio 2024/ Finale con le hit più iconiche

La Fiera Milano Live è pronta ad accogliere i Black Eyed Peas – oggi 16 luglio 2024 – per un evento che da settimane è accompagnato da un hype in costante crescita. La scaletta del concerto non è ancora certa ma, stando alle fonti reperibili in rete, non vi è dubbio che per i fan è pronto un mix che unisce sapientemente gli ultimi successi e le hit che hanno reso la band celebre in tutto il mondo.

Vent’anni di gloria, di grandi successi: Will.I.Am, Apl.de.ap e Taboo dei Black Eyed Peas arrivano a Milano – oggi, 16 luglio 2024 – per un concerto che si appresta ad essere senza precedenti. Tutte le canzoni più iconiche che hanno accompagnato i fan in questi due decenni prenderanno vita sul palco della Fiera Milano Live e la scaletta del concerto promette lacrime di nostalgia, balli sfrenati ed euforia dilagante.

Black Eyed Peas, la scaletta del concerto oggi 16 luglio 2024 a Milano

La scaletta del concerto dei Black Eyed Peas oggi a Milano – 16 luglio 2024 – non è ancora stata diramata dai componenti della band in via ufficiale. Stando a quanto riportato da Setlist, è possibile farsi un’idea della possibile scaletta e dei brani iconici che verranno suonati questa sera basandosi su quanto fatto lo scorso 30 aprile in Austria.

LA SCALETTA

– Let’s get it started

– Boom Boom Pow

– Ritmo

– Mamacita

– Pump It

– Smells like funk

– In the air

– 2 Proud/ Mabuti/ Bebot

– This is love

– That Power

– Scream & Shout

– Don’t stop the party

– The time

– Where is the love

– I gotta feeling

– Meet me halfway

